رئيس الوزراء: نسعى للارتقاء بجودة المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية..ونواب: الدولة اتخذت خطوات جادة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة.. ومطالب بتقديم تسهيلات للخروج بمواصفات عالية الجودة

برلماني:

توجيهات رئيس الوزراء بالارتقاء بجودة المنتج المصري نتيجة تحديث الماكينات وتطويرها

برلمانية تطالب بتطوير المدارس الصناعية و تدريب الطلاب لإخراج جيل واعد قادر على العمل ورفع اسم مصر عاليا

برلماني:

توجيهات الرئيس بتحويل مصر لمنطقة لوجيستية يفتح آفاقا وفرصا كثيرة للعمل

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء ، جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ووفد المنظمة المرافق له، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.



واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بنائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معرباً عن تقديره لمشاركته في اجتماعات منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة في إطار صياغة برنامج قُطري يربط بين مصر ومنظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.



وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة، كما تسعي إلى تطبيق معايير التصدير التي أقرتها المنظمة على منتجات الدول الأعضاء للارتقاء بجودة المنتج المصري، ليكون قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية.



من جانبه، أعرب جيفري شلاجينهوف، عن سعادته لتواجده للمرة الأولى في مصر، وتقدم بالشكر لأعضاء الحكومة المصرية على عملهم وتعاونهم الجاد مع المنظمة من أجل صياغة البرنامج القُطري، معرباً في هذا الصدد عن تطلعه للتوقيع على البروتوكول الخاص بالبرنامج القطري في المستقبل القريب.

بداية،قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بشأن تسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، تهدف إلى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز فلسفتها على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية .

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بشأن العمل على بذل الجهود للارتقاء بجودة المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية، جاء نتيجة لـ تحديث الماكينات وتطويرها، علاوة على جهود القيادة السياسية المضنية فى ميكنة جميع مؤسسات الدولة ، وكافة الإجراءات المتعلقة بالضرائب والجمارك.

وأكد أمين قوى عاملة البرلمان أن مصر انتهجت منظومة عالمية متطورة أدت إلى تقليص الوقت ، وتوفير مبالغ طائلة كانت تهدر دون فائدة،مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة خلال تفقده ميناء الأسكندرية البحري، أكدت جودة المنتج المصري الأمر الذي يسهم فى فتح آفاق عالمية للتصدير أمام المنتجات المصرية فى كبرى الأسواق.

من جانبه ،أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى المستمرة فى تطوير المواني المصرية والتوجية الخاص بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية.

وقالت إيفلين" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى بقوة للنهوض بالدولة المصرية فى جميع المجالات والتوجية الخاص بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية يساهم بشكل كبير فى القضاء على الاستيراد العشوائي وذلك ينتج من خلال تفعيل الدور الرقابى من الدولة ممثلة فى الجمارك والمؤسسات المعنية ووضع شروط خاصة للاستيراد وفقا للمعايير الأوربية لتقديم منتج ذو جودة عالمية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بضرورة بتقديم تسهيلات للمصانع لتشجيع المنتج المصرى والخروج بمنتج بمواصفات عالية الجودة والاستعانة بالخبرات الاجنبية وتدريب العاملين باستمرار لتطوير المنتج وتقديم فى صورة متميزة.

واكدت على ضرورة بتطوير المدارس الصناعية عن طريق التدريب العملي للطلاب والاستفادة من خبرات المهندسين ونقلها الى الطلاب لتخريج جيل واعد قادر على العمل ورفع اسم مصر عاليا.

وفى سياق متصل ، أكد النائب شحاته ابو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، يهدف تحويل مصر، إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الالكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانىء الكترونيا.

وقال أبو زيد في تصريح خاص له، إن التوجيهات الرئاسية بخصوص منطقة لوجيستية عالمية، الغرض منها تعظيم الاستفادة من الموانىء المصرية وعمليات التطوير الجارية فيها، وتعزيز حركتي التجارة الداخلية والخارجية وفتح آفاق وفرص كثيرة للعمل.

واشار عضو صناعة النواب، إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجيستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والاسكندرية، ومن المنتظر أن تمتد منصة نافذة إلى كل موانىء مصر، بنهاية العام الجاري2021.

وأضاف النائب، أن توجيهات الرئيس ستتحول إلى إيرادات كبيرة للدخل القومي المصري، بمجرد تحويل الموانىء المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط إلى منطقة لوجيستية عالمية.

واختتم ابو زيد بأن هناك إصرارا من القيادة السياسية المصرية على إحداث تغيير جذري وشامل، في الأعمال الجمركية والموانئ المصرية بما يساهم في تعاظم ايراداتها لصالح الدولة المصرية، مضيفًا: إنه قرار تاريخي ولصالح الاقتصاد الوطني.