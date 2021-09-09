سفير المكسيك: تعاون مصري مشكور في إنقاذ مواطنين أفغان بـ نقلهم إلينا

قال خوسيه اوكتافيو سفير المكسيك في مصر، إنه لا يوجد تواجد دبلوماسي للمكسيك في افغانستان ولكن العديد من المنظمات تتواصل مع المكسيك لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأضاف خوسية اوكتافيو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامجه " 60 دقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" طائرة مصر للطيران نقلت 175 مواطنا أفغانيا من أفغانستان لـ المكسيك، وكان هناك تعاون دولي بين مصر والمكسيك من خلال السفارات والسلطات الحكومية لإنجاح هذه الرحلة".

وتابع خوسيه أوكتافيو:" بمساعدة الحكومة المصرية تم نقل المواطنين الأفغان على المكسيك، والمساعدات المصرية مؤثرة وكبيرة وسريعة للغاية وبسبب هذا التعاون طائرة مصر للطيران هبطت على الأراضي المكسيكية حاملة 175 افغانيًا معظمهم من النساء والأطفال وتم انقاذهم ".

وأكمل خوسيه اوكتافيو :" هناك تعاون مثمر بين مصر والمكسيك ونقل الـ 175 افغاني للمكسيك يظهر حجم التعاون والتكامل في القضايا العاجلة ونتطلع للمزيد من الرحلات بين القاهرة والمكسيك في المستقبل ".



