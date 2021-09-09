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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يعلن التعاقد مع أحمد الشيخ ومحاولات لاقناع إيهاب جلال بتدريب الفريق

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أعلن نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وتعد صفقة أحمد الشيخ هي الثانية لنادي المصري البروسعيدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

يحسم إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى موقفه الرسمي من تدريب المصرى البورسعيدى خلال الفترة المقبلة .

مفاوضات مع المصري البورسعيدي

وعلم صدى البلد أن  المصرى البورسعيدى دخل فى مفاوضات مباشرة مع إيهاب جلال من أجل إقناعه بتدريب الفريق خلال الأيام الماضية ولكن المدير الفنى طالب مهلة لحسم مصير توليه تدريب منتخب مصر .

وكان اتحاد الكرة تواصل مع إيهاب جلال لاستطلاع رأيه بشأن تدريب المنتخب ، إلا أن الجبلاية فضل التعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يحسم إيهاب جلال موقفه النهائى من تدريب المصرى خلال الساعات القليلة المقبلة والرد بشكل قاطع على العرض البورسعيدى المقدم له .
 

المصري احمد الشيخ المصري البورسعيدي إيهاب جلال

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