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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا من أطباء مصريين في ألمانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وفدًا من شباب الأطباء المصرين الذين يعيشون في ألمانيا. 
ورحب نائب رئيس الجامعة بالدكتور خالد الصياد، رئيس الوفد، ورئيس مجلس إدارة (جمعية جسر للعمل الخيري) في ألمانيا والوفد المرافق له. 

 

خبرات وطنية


وأشار صديق إلى أن جامعة الأزهر ترحب بالاستفادة من الخبرات الوطنية التي تعيش في أوروبا في مختلف التخصصات العلمية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء سوف يكون بداية لبحث آفاق التعاون العلمي الجاد والفعال بين جامعة الأزهر وجمعية جسر. 
الدكتور خالد الصياد، رئيس جمعية جسر أشاد بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في خدمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا فعليًّا بين جامعة مونستر ومؤسسة الأزهر الشريف. 


وتمنى الصياد زيادة آفاق التعاون لتشمل الجانب الطبي، موضحًا أن جمعية جسر للعمل الخيري تأسست في ألمانيا في مدينة مونستر الألمانية على أيدي علماء مصريين مقيمين في ألمانيا، مشيرًا إلى أن أعضاء جسر من المصريين والألمان يهدفون إلى التعاون مع جامعة الأزهر، كونها من أعرق الجامعات على مستوى العالم، كما تهدف إلى المساهمة في نقل العلوم الحديثة وأحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات لعلماء مصر بالداخل. 
وأوضح الصياد أن جسر عقدت اتفاقية تعاون من خلال لجنة العلوم الطبية ونقابة الأطباء المصرية لتنظيم سلسلة محاضرات طبية (١٢٠ ساعة سنويًّا) عبر تطبيق زووم، وبثها علي اليوتيوب حول مواضيع طبية مختلفة بمشاركة مجموعة متميزة من الأطباء المميزين من مختلف التخصصات والجامعات الدولية (خصوصًا من ألمانيا) بشكل تطوعي وبالمجان، وستكون مخصصة لأعضاء نقابة الأطباء المصرية شرط التسجيل على موقع جسر الإلكتروني:
https://GESR-eV.de/CME-register

 

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج التعليم الطبي المستمر تبدأ يوم الاثنين القادم الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ وتستمر إلى ٣٠ مارس ٢٠٢٢، وسيقوم منظم البرنامج دكتور خالد عبد السلام الصياد، استشاري علاج الأورام بالإشعاع، وعضو هيئة التدريس بجامعة مونستر بتقديم البرنامج، ويحاضر في البرنامج الدكتور دكتور جورج ميخائيل (مصري بريطاني) رئيس قسم علاج الأورام في لندن، الذي سيلقي محاضرة الافتتاح عن علاج أورام الدم (NHL) بالإشعاع، وسرد أحدث الدراسات الأوروبية والعالمية.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور أحمد السنتريسي رئيس المكتب الفني لرئيس الجامعة، والدكتور وائل الششتاوي رئيس أقسام  علاج الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

جامعة الأزهر شباب الأطباء خبرات وطنية آفاق التعاون الجانب الطبي

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