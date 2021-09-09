نفذ وعده.. إسعاد يونس تتحدث عن عادل إمام وكواليس أول بطولة معه

حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة على برنامج "سهرانين" اليوم، مع أمير كرارة، في أولي حلقات الموسم الجديد.

وتحدثت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، عن قوة العلاقة بينها وبين الزعيم عادل إمام، قائلة: "قولت لعادل إمام أنا عاوزة أعمل بطولة معاك ونفذ وعده وكلمني للعمل معه في فيلم شعبان تحت الصفر".

وأوضحت إسعاد يونس: "عملت أعمال كتير مع الزعيم عادل إمام كان آخرها فيلم زهايمر الذي قمت بإنتاجه له".

وأردفت: "عادل إمام نجم كبير وشهم ويساعد زملاءه باستمرار، وأكملت: "عادل عشرة عمر والأيام قوت علاقتنا ببعض".