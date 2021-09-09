إسعاد يونس تتحدث عن كواليس فيلم يارب ولد

حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة على "سهرانين" اليوم مع أمير كرارة، في أولي حلقات الموسم الجديد وهى الحلقة التي تكشف فيها العديد من الأسرار حول مسيرتها الفنية، في جو يملأه البهجة والسعادة مثلما ظهر خلال البرومو مع النجم أمير كرارة.

وتحدثت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، عن فيلم "يارب ولد"، قائلة: "كل ما الفيلم يتعرض اتفرج عليه وبحسد نفسي علي العمل مع كوكبة من النجوم علي رأسهم فريد شوقي وسمير غانم ودلال عبد العزيز وأحمد راتب".

وأردف اسعاد يونس:" كواليس الفيلم ده كانت مليانة كوميديا وكنا بنعيد المشاهد باستمرار بس سمير غانم، مضيفة: "الفيلم كنا بنصوره في رمضان وفريد شوقي كان بيعاني من الصيام بس كنا بنساعده يكمل اليوم".

وتتسم الحلقة بأغانى مبهجة للغاية من غناء المذيعة والمطربة زهرة رامى، التى تغنى عدة أغانى على مسرح "سهرانين" وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر، واعجاب من جانب إسعاد يونس وأمير كرارة.