تعرف على فوائد البلح الأصفر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البلح الاصفر.

فوائد البلح الاصفر..

1-يمد البلح الجسم بالطاقة والحيوية، ويجدد النشاط لاحتوائه على عناصر غذائية متعددة.

2-غنى بالفيتامينات خاصة (a)، (b) و(c). والأملاح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور والحديد، كما يحتوى على نسبة مرتفعة من البروتين والدهون والسكريات، لذا فإن 3 وجبات من البلح تعد غذاء كاملا.

3-كوب من البلح المجفف بعد نزع البذرة منه يحتوي على 490 سعرا حراريا.

4-يفيد فى علاج حالات الدوار ويزيد من ليونة الأوعية الدموية فيؤخر ظهور أعراض الشيخوخة.

5-البلح غنى بالفوسفور اللازم لبناء خلايا المخ خاصة المسئولة عن التفكير والقدرات الذهنية، لذا ينصح بتناوله لتعويض أصحاب الفكر والقلم.

6-استخدمه القدماء لقدرته الكبيرة على زيادة القوة في العلاقة الزوجية.

7-يحمى الأسنان من التسوس برغم حلاوة طعمه، كما يحتوى على مواد كربوهيدراتية على شكل سكريات أحادية، ويحتوى على كمية كبيرة من البروتين والألياف وقليل من الدهون.

8-غنى بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والكبريت والفلورين، لذا ينصح به للحوامل وفى مرحلة النفاس، كما أمر الله تعالى به مريم فى كتابه الكريم.

9-لأنه غني بالفيتامينات فإنه يحفظ رطوبة العين وبريقها ويكافح الغشاوة، كما يقوى الرؤية ويزيد من القدرة السمعية، ومهدئ للأعصاب، كما ينشط الغدة الدرقية، ومرطب للأمعاء.

10-سهل الهضم ومدر للبول ينقى الكبد ويغسل الكلى.

11-شراب البلح علاج ناجح فى حالات السعال والبلغم وإلتهاب القصبة الهوائية.

12-يمكن حفظه لأكثر من عام مع إحتفاظه بجميع خواصه الغذائية.

