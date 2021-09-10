كان ياما كان.. فيديو جديد للفنان كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد

بعد تداول الفيديو الأول لهما بكثرة على السوشيال ميديا، نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز فيديو جديد له مع الممثل الكوميدي سليمان عيد وهما يغنيان “كان ياما كان” على طريقة مشاهير التيك توك.

وظهر كريم محمود عبد العزيز مع سليمان عيد وهما يؤديان أغنية كان ياما كان لميادة الحناوي بدون صوت، على خلفية تسجيل لمطربين حقيقيين لنفس الأغنية، وبطريقتهما الساخرة المعتادة.

حقق كلا النجمين نجاحا وانتشارا سابقا، بفيديوهات التيك توك المشتركة بينهما كان أبرزها غناؤهما لمهرجان “صفر المية الحالة ضنك” الذي حقق مشاهدات بالآلاف عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

من أجل زيكو

بدأ الفنان الشاب عبد الرحمن عادل، تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "من أجل زيكو"، حيث بدأ تصوير العمل منذ ما يقرب من أسبوعين، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

ويلعب عبد الرحمن عادل في الفيلم، دور مساعد لكريم محمود عبد العزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى.

وبدأت الفنانة منة شلبي وأسرة عمل الفيلم، تصوير مشاهدها خلال الفترة الماضية.

وتدور قصة فيلم "من أجل زيكو" حول كريم محمود عبد العزيز الذي يعمل على عربة نقل موتي، ومتزوج من منة شلبي ولدية ابن منها، ويعاني والده من مرض الزهايمر ومع تتابع الأحداث، تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبد العزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة نظرا لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يُصر على قول إن ابنه غبي.

ومع تتابع الأحداث تشارك رانيا منصور في إحدى الحفلات التنكرية، وأثناء خروجها من الحفل تتعرض لحادث سيارة ويقابلها كريم بعربية نقل الموتى، ويضعها في الصندوق الخاص بالعربة، وبعد مرور بعض الوقت تفيق رانيا من الغيبوية لتجد نفسها في صندوق الموتى، الأمر الذي يجعلها تصاب بانهيار عصبي، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب.