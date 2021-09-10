الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية.. ميسي يتصدر تويتر عقب التقدم على بوليفيا

انتهت أحداث الشوط الاول بين منتخب الارجنتين امام بوليفيا في اطار منافسات الجوله العاشره من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهله لـ كاس العالم قطر 2022 بتقدم الارجنتين بهدف نظيف.

وأحرز ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان هدف الارجنتين في الدقيقة الـ 14 من المباراة من تسديده صاروخيه، ووصل ميسي لـ الهدف الـ 77 وأصبح يعادل رقم بيليه كافضل هداف في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وتصدر أسم “ميسي” الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا، بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي هف ميسي، كالاتي:

بيليه أصبح من الماضي, الأسطورة ليو ميسي الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية.

الأسطورة لـيـونـيـل مـيـسـي يُصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في قارة أمريكا الجنوبي.

الأسطورة ميسي يتخطى رقم الأسطورة بيليه ويصبح أكثر من سجل من قارة أمريكا الجنوبية عبر التاريخ مع المنتخبات.

الأسطورة ميسي ملك واحد.

لأمريكا الجنوبية ملك واحد 👑



تهانيناً للأسطورة ليو ميسي بعد ان اصبح الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية بـ78 هدف pic.twitter.com/iRpDZ7MnEw — FCB World (@FCBW_A7) September 10, 2021

🚨 تاريخي..



بـ78 هدف .. ليونيل ميسي يُصبح أكثر لاعب تسجيلاً لأهداف دولية من أمريكا الجنوبية. pic.twitter.com/MLEA5OYC30 — Amr (@Amr21DS) September 10, 2021

- ميسي

الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية بـ 78 هدف.

- ميسي

أكثر من سجل في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية بـ 25 هدف. pic.twitter.com/yYs3v9CahU — عبدالرحمن الفيلكاوي (@A_ALFAILAKAWII) September 10, 2021

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي :



حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: بيزيلا ، أكونا ، مولينا ، أوتاميندى.,

الوسط: دى بول ، باريديس ،

الهجوم: ميسي ، دى ماريا و لاوتارو مارتينيز.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.