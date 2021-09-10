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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمنوفية

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان :"المساواة بين الرجل والمرأة والتمكين الاقتصادي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة،  وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها ، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال وزير القوي العاملة  في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020. 

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وقال  وكيل الوزارة مدير المديرية علي حامد الزقم : إن الندوة  تناولت التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها فى المجتمع وتنمية العمل الأمني والإجراءات الوقائية وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص وشرح مبسط للقانون ١٢ لسنة٢٠٠٣، وبحضور كريستينا إبراهيم مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص رئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة،  ومحمد سالم   مدير التمثيل الخارجي بالمديرية وعضو الأمانة الفنية للوحدة

وزينب سويد مسؤول العلاقات والمنسق الإعلامي وعضو الأمانة الفنية للعلاقات العامة، والكيميائية دعاء محمد السيد عضو السلامة والصحة المهنية، ومحمود زيدان مدير منطقة منوف، وسمر محمد عادل مدير تفتيش   ، وعزة بريك بالعلاقات .  

أقيمت الندوة بمدرسة فيوتشر للغات بمدينة منوف بحضور محمد الصواف من إدارة المدرسة ومجموعة من المعلمين والعاملين بالمدرسة. 

 

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مديرية القوى العاملة المنوفية المساواة بين الرجل والمرأة التمكين الاقتصادي تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف

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