سبب تفرد المتحف القومي للحضارة عن غيره من المتاحف.. فيديو

خصص برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" جولة خاصة من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، للتعرف على أبرز التفاصيل السياحية داخل القاعات.

وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن سبب انفراد المتحف وتميزه عن بقية المتاحف هو أنه يعرض حضارات مصر المختلفة بالعصور الفرعونية المختلفة مرورا بـ العصر الإغريقي والقبطي والإسلامي وحتى حقبة العصر الحديث.

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة إلى أن المتحف يحكي حضارات مصر المختلفة من خلال قاعة تضم حوالي 1600 قطعة أثرية، مما يجعله منفردا عن باقية المتاحف، إلى جانب اعتماد المتحف على التقنيات الحديثة في العرض، حيث أن كل قطعة أثرية بها جهاز لشرح فكرة العمل وقصتها.

وتابع أن المتحف يعكس تراث مصر والذي يوضح كيفية حياة المصري القديم في كافة المجالات، موضحا أن المتحف عبارة عن منارة ثقافية لما يحتويه على بازارات ومسارح وسينما.

وأشار إلى المتحف يخلق المتعة خلال الزيارة، حتى لا تصبح الزيارة شبيهة بزيارات الوفود المدرسية الواجبة على الطلاب.