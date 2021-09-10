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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -9-2021

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف ابوظبى الاسلامى ،الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات ، التعمير والإسكان )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، قناة السويس،المصرى الخليجى، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ،الكويت الوطنى NBK، مصر إيران للتنمية)نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( فيصل الإسلامي، الإسكندرية،قطر الوطني QNB) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

الدولار اليوم الجمعة للبيع للشراء جنيه

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