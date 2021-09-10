«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

شكل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومكاسب اإقليمية سريعة للطالبان وولكن نها تركت روسيا في مأزق متعدد الاوجه. فمن ناحية ، ستختفي القوة العسكرية والسياسية الغربية من بلد قريب جغرافيًا وثقافيًا من بعض حلفاء روسيا في آسيا الوسطى مثل طاجيكستان. قد يتماشى ذلك مع مصلحة روسيا لأنها لم تكن أبدًا مرتاحة تمامًا للوجود الأمريكي الساحق . من ناحية أخرى ، قد يهدد فراغ السلطة أمن حلفاء آسيا الوسطى وبالتالي أمن روسيا في المستقبل القريب. يعكس خطاب سكرتير مجلس الأمن القوي نيكولاي باتروشيف حديثه في مؤتمر أمني في موسكو في يونيو 2021 أفضل تصور لابعاد المأزق الاقليمى. ويتم وصفها بأنها في حالة "تدهور" ، و ويضيف أن الوضع "يتقدم روسيا مع انسحاب القوات العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي" ، لكن هذا بدوره "يسهم في زيادة النشاط الإرهابي لداعش وجبهة تحرير الشام. القاعدة. يركز باتروشيف أن إنتاج المخدرات ، "قاعدة موارد قوية للإرهابيين" قد زاد أكثر من 40 مرة خلال الوجود العسكري الغربي هناك. وأعرب باتروشيف عن اعتراض الروسيا ، في تعبير عن قلق روسيا إزاء التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تسعى إلى وضع موارد عسكرية في آسيا الوسطى لمراقبة حركة طالبان وأي جماعات إرهابية ، مؤكداً أن روسيا اعتبرت أنه من "غير المقبول استخدام المشكلة الأفغانية كغطاء لحل المشاكل الجيوسياسية". الخطر غير القبول هو تعزيز الوجود العسكري للاعبين غير الإقليميين في آسيا الوسطى ".بعبارة أخرى ، تنظر روسيا إلى أفغانستان بعد الانسحاب الغربي من منظور التهديدات الأمنية طويلة الأمد التي يشكلها الإرهاب وتجارة المخدرات. كما أنها تنظر بعداء إلى أي وجود عسكري غربي في آسيا الوسطى بعد انسحابهم من أفغانستان. لهذا قام وفد يضم سهيل شاهين ومولاوي شهاب الدين ديلاوار ومحمد نعيم من حركة طالبان الأفغانية بالسفر الى موسكو الجمعة 9 يوليو 2021 .

ورغم ان روسيا لديها خلافات خطيرة مع القوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ، ولكنها تدرك على مضض أن الوجود العسكري الغربي قد أدى إلى حد ما إلى الاستقرار في أفغانستان. ولكن التخوف ان تصبح أفغانستان مرة أخرى مصدرًا لعدم الاستقرار لحلفاء روسيا الإقليميين ، في حالة اندلاع حرب أهلية بين طالبان واى قوه مناوئه ، مصحوبة بزيادة تدفق المخدرات ، أو تدفق اللاجئين أو زيادة الأنشطة الإرهابية الموجهة ضد آسيا الوسطى . وتعتبر هذا نقطة ضعف روسيا الناعمة. بينما تعتبر روسيا طالبان منظمة إرهابية ، إلا أنها انخرطت فى التعامل معها في السنوات القليلة الماضية. كانت روسيا براغماتية بما يكفي للاعتراف بأن طالبان كانت ولا تزال أقوى قوة خارج الحكومة الأفغانية قبل وصول الطلبان للحكم . ومع ذلك ، لا تزال روسيا قلقة أكثر بشأن حصول الجماعات الإرهابية على موطئ قدم في أفغانستان. وقد أوضح ذلك وزير الخارجية لافروف في رده على سؤال يوم 8 يوليو 2021 في فلاديفوستوك عندما شدد على أن "الوضع يتفاقم أكثر بسبب حقيقة أنه ، بالإضافة إلى طالبان ، المعترف بها عالميًا كجزء من المجتمع الأفغاني ، و نتيجة لتوقف العمليات السياسية وما يترتب على ذلك من استئناف الأعمال العدائية ، يتم تشكيل منافذ لمقاتلي داعش ، وليس طالبان." وتابع: "علاوة على ذلك ، فإن تنظيم داعش يرسخ نفسه عن عمد ومتعمد في المحافظات الشمالية لأفغانستان على الحدود مع حلفائنا". بدورها ، أكدت طالبان لروسيا حسن نواياها. زار ممثلو طالبان موسكو في يوليو وقدموا تأكيدات بأن طالبان "لن تسمح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان ضد روسيا والدول المجاورة ودول أخرى".

بعد التجربة السوفيتية المريرة هناك من 1979 إلى 1989 ، لم تكن روسيا حريصة على أي تدخل عسكري مباشر في أفغانستان ولكنها تعهدت بالعمل ضد أي تهديد عسكري لحلفائها في آسيا الوسطى (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان) ، كونها مرتبطة بهم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. كما تحتفظ روسيا بقواعد عسكرية في طاجيكستان وقرغيزستان. مع الوضع المتوتر الحالي للعلاقات مع أوكرانيا ، ودعمها للرئيس الأسد السوري ، لن تكون روسيا حريصة على تحويل الموارد العسكرية التي تم اختبارها للعمل المباشر ضد طالبان أو القوات الإرهابية المتطرفة في أفغانستان ، ما لم تنتهك صراحة السلامة الإقليمية الروسيه أو الانخراط في نشاط إرهابي ضد حلفائهم في آسيا الوسطى. نظرًا لأن روسيا لا تستطيع السيطرة على الوضع في أفغانستان بمفردها ، فقد عملت مع الصين والهند وباكستان وإيران. وهى دول أيضًا لها مصالح أمنية ومصالح أخرى ، في رؤية أفغانستان مستقرة. يمكن استخلاص هذا النهج من اجتماع يوليو 2021 لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي ، طاجيكستان. (روسيا والصين هما العضوان الرئيسيان في منظمة شنغهاي للتعاون. والآخرون هم طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان والهند وباكستان.) وأصدر وزراء الخارجية بيانا مشتركا أكدوا فيه أنهم "ينوون تسهيل تنمية أفغانستان كدولة خالية من الإرهاب والحرب والمخدرات". وأعربوا عن قلقهم إزاء العنف المستمر ، وتعهدوا بتعزيز جهودهم المشتركة ضد الإرهاب.كما دعوا إلى "حوار سياسي وعملية سلام شاملة يقودها ويقودها الأفغان أنفسهم" ، ورحبوا بمحادثات السلام بين الأفغان في الدوحة وغيرها من المنصات. يجب أن تعمل روسيا أيضًا مع باكستان ، التي أبلغت عن صلات مع طالبان ، وإيران التي تشترك في حدود مع أفغانستان وعلاقتها المتوترة مع طالبان عندما كانت في السلطة في كابول ، وكذلك الهند التي لديها مخاوف بشأن الإرهاب ونفوذ باكستان في الشؤون الأفغانية ، حول أفغانستان. إذا حكمنا من خلال تاريخ أفغانستان الطويل في الصراع ، والأدوار المؤثرة التي لعبها جيرانها ، وفي السنوات العشرين الماضية ، من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ، في مصيرها السياسي ، أصبحت أفغانستان تحديًا حقيقيًا لروسيا.

تواجه روسيا الآن مهمة لا تحسد عليها تتمثل في ضمان عدم تعرض أمنها وأمن حلفائها في آسيا الوسطى للخطر بسبب احتمال عدم استقرار طالبان إلى السلطة ؛ على الرغم من تأكيدات طالبان ، فإن مخاوف روسيا الأساسية هي أن داعش والقاعدة قد يكتسبان موطئ قدم في ذلك البلد. على عكس الولايات المتحدة ، فإن القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والأمنية الطويلة مع آسيا الوسطى لن تسمح لروسيا ببساطة بتجاهل الحقائق التي تشكلها أفغانستان غير المستقرة على أمنهم المشترك. أخيرًا ، كقوة عظمى ، لن تترك روسيا صورتها وهيبتها تتضرر من خلال السماح لأفغانستان بالتحول إلى تهديد أمني.

تتمحور مصالح روسيا في أفغانستان حول ضمان الأمن ومنع زعزعة الاستقرار في منطقة الحدود بين أفغانستان وآسيا الوسطى. ثلاثة من هذه الدول في آسيا الوسطى - طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان - هم حلفاء روس في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي التحالف العسكري الرائد لروسيا ، وقد بدأت باتفاقية تم توقيعها في مايو 1992. وتضم حاليًا ستة أعضاء: روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. الاتحاد الاقتصادي الأوراسيهي منظمة دولية تقودها موسكو لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي ، وقد تم تأسيسها بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في نهاية عام 2014. والدول الأعضاء فيها هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا. يتمثل الهدف الإضافي للسياسة الروسية في الحفاظ على أفغانستان كدولة محايدة لا يمكن استخدامها كنقطة انطلاق من قبل القوى الأخرى ، وخاصة الولايات المتحدة ، ضد روسيا. يجذب الموقع الجغرافي لأفغانستان - الذي تعتبره بالفعل الصين والهند وإيران وباكستان كموقع للعديد من مشاريع النقل والطاقة في المنطقة - روسيا في سعيها للعب دور رئيسي في أوراسيا. على الرغم من ضعف مشاركة روسيا الاقتصادية الحالية في أفغانستان ، إلا أنها تحاول ضمان مصالحها الاقتصادية في أفغانستان حتى يتم التوصل إلى قرار سلام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن استقرار أفغانستان سيتماشى مع مصالح روسيا ، إلا أن موسكو ليس لديها مصالح حيوية (اقتصادية أو غير ذلك) في هذا البلد.

يعد القضاء على تهريب المخدرات من أفغانستان إحدى الوسائل الأساسية لروسيا للحد من تعاطي المخدرات محليًا. تمتلك روسيا أحد أعلى معدلات استخدام الفرد للمخدرات في العالم. يتدفق جزء كبير من تلك المخدرات مباشرة من أفغانستان . هذا الهدف المتمثل في القضاء على تهريب المخدرات هو أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الروس في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى انتقاد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان لفشلها في محاربة إنتاج المخدرات وتوزيعها. في عام 2010 ، قدمت روسيا قائمة ببارونات المخدرات الأفغان وآسيا الوسطى وغيرهم من المتورطين في تجارة المخدرات ، بالإضافة إلى بيانات عن 175 معملًا للمخدرات تعمل في أفغانستان ، إلى مكتب الولايات المتحدة لسياسة مكافحة المخدرات الوطنية وإلى الناتو. سعت موسكو بعد ذلك إلى القضاء بقوة على حقول الخشخاش في أفغانستان. كان طلب موسكو غير ناجح، حيث لم تكن هناك إمكانيات دخل بديلة متاحة للفلاحين ، ورفضت كل من الحكومة الأفغانية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة. ومع ذلك ، في أكتوبر 2010 ، أجرت الولايات المتحدة وروسيا عملية مشتركة رمزية لتدمير أربعة مختبرات بالقرب من الحدود الباكستانية. دوافع موسكو على هذه الجبهة ليست صحية فقط: إنها تستخدم مشكلة إنتاج المخدرات في أفغانستان في "مواجهات معلوماتية" مع الولايات المتحدة ، كما يتضح من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤول في وزارة الخارجية الروسية متهمًا المخابرات الأمريكية مجتمع المشاركة في الاتجار بالمخدرات. في استراتيجية الأمن القومي الروسية الأخيرة وعقيدتها العسكرية لعام 2014 ، لم يتم ذكر التهديدات المباشرة من أفغانستان ، على الرغم من أن كلا الوثيقتين تشير إلى الإرهاب وتهريب المخدرات كتهديد رئيسي للدولة والأمن العام. علاوة على ذلك ، في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا لعام 2016 (الأحدث) ، ورد ذكر أفغانستان كأحد أولويات سياستها الخارجية الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموارد الروسية في أفغانستان محدودة للغاية. في حين أن لروسيا تاريخياً علاقات اقتصادية وثقافية مع دول آسيا الوسطى وتشارك حاليًا في تحالفات مع بعضها ، إلا أن هناك العديد من القضايا المعقدة التي تحد من موارد موسكو وتأثيرها. تحاول القيادة السياسية في تلك البلدان موازنة نفسها بين روسيا والولايات المتحدة ، ومؤخراً الصين. الوجود العسكري الروسي في المنطقة صغير نسبيًا ولا يمكن للبلد أن يبسط سلطته على المنطقة بأكملها. لا توجد حدود موثوقة أو حواجز جغرافية بين أفغانستان والأراضي الروسية يمكن أن توقف في النهاية تسلل الجماعات العسكرية إلى الأراضي الروسية.مشاكل تنقل القوات ونشرها بسبب خطوط السكك الحديدية المتخلفة في المنطقة. على الرغم من هذه الصعوبات ، رفض العديد من الخبراء الروس قبول حتى إمكانية أن الجماعات المتطرفة المتمركزة في أفغانستان لديها القدرة على اختراق آسيا الوسطى في أي وقت في المستقبل المنظور. ومع ذلك ، فإن موسكو الرسمية تعتبره تهديدًا. لدى موسكو فرص للتأثير على الأمن الإقليمي. بعض الأدوات ، على سبيل المثال ، هي: الدبلوماسية المستهدفة داخل أفغانستان ومع القوى الإقليمية ، وخاصة الصين والهند وإيران وباكستان. القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقيرغيزستان ؛ والمؤسسات الإقليمية مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ( يبلغ مجموع قوات الرد السريع الجماعي التابعة للمنظمة حوالي 18000 جندي وهي الأداة الرئيسية في حالات الطوارئ) ومنظمة شنغهاي للتعاون.

بالنظر إلى تجربتها التاريخية ، وفهم الأعباء الاقتصادية والعسكرية لأي مشاركة عسكرية مباشرة ، وعدم القدرة النسبية على التأثير على المجموعات الداخلية ، قررت موسكو منذ أوائل عام 2010 البحث عن حلول دبلوماسية للتأثير على التطورات في أفغانستان. وبذلك ، أصبحت روسيا أحد الفاعلين الرئيسيين في عملية السلام. لقد قامت موسكو بعدة مبادرات. في اثنتين من مبادرات السلام - شكل موسكو لمشاورات السلام الإقليمية حول أفغانستان والحوار الأفغاني غير الرسمي في موسكو - تعمل روسيا إما كمنظم رئيسي أو كمضيف وراعي. أما الجهد الثالث فهو مبادرة مشتركة ، الحوار الصيني الروسي الأمريكي ، الذي انبثق عن الحوار الأمريكي الروسي حول أفغانستان ، والذي توسع في صيف عام 2019 بمشاركة باكستان . علاوة على ذلك ، تواصل موسكو الحوار مع واشنطن ، ومنذ عام 2019 ، بدأ المبعوثان الأمريكي والروسي الخاصان لأفغانستان بالاجتماع بانتظام. تستخدم موسكو أيضًا بعض المبادرات الدبلوماسية الأخرى ، مثلمجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان ، والتي أعيد إحياؤها في 11 أكتوبر 2017 عندما اجتمعت على مستوى نواب وزير الخارجية في موسكو.

تسعى روسيا إلى استخدام صيغة موسكو كمنصة للتشاور على المستوى الأوراسي. بدأت في ديسمبر 2016 في شكل مشاورات ثلاثية بين روسيا والصين وباكستان. في 14 أبريل / 2017 ، عُقدت الجولة الثالثة ، وتمت ترقية ما كان يُشار إليه رسميًا باسم "المشاورات" إلى "مؤتمر موسكو حول التسوية الأفغانية". لأول مرة ، دعت روسيا والصين وباكستان معًا طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية. وحضر المؤتمر دبلوماسيون من 11 دولة (روسيا وأفغانستان وباكستان والعراق والصين والهند وجميع دول آسيا الوسطى الخمس). وفود من طالبان والمجلس الأعلى للسلام في أفغانستان شاركت في الاجتماع لصيغة موسكو في نوفمبر 2018. (أنشأ الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي مجلس السلام للتفاوض مع طالبان في سبتمبر 2010 وحل أمانته من قبل الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمدزاي في 27 يوليو 2019 ، مع تسلم وزارة الدولة لشؤون السلام سلطات المجلس ) . أثارت الاجتماعات الأولى بشأن التسوية الأفغانية ، التي عُقدت في موسكو في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ، احتجاجًا من كابول . وهكذا ، فإن الجولة الأولى من المشاورات الثلاثية حول القضايا الإقليمية ، التي عقدت في موسكو في 27 ديسمبر 2016 بمشاركة ممثلين من روسيا والصين وباكستان ، دفعت وزارة الخارجية الأفغانية إلى إدانة الخطط. لاجتماع بدون مشاركة وفد الحكومة الأفغانية. تدعم موسكو رسميًا المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان ، بينما تنظر في الوقت نفسه بارتياب إلى أي مبادرات سلام تقودها الولايات المتحدة. على سبيل المثال ، استقبل زامير كابولوف ، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان ، محادثات سلام أطلقها غني "بدون شروط مسبقة" مع طالبان في فبراير 2018. بحسب تصريحات كابولوف 2018وتعتبر روسيا صيغة موسكو هي المنصة المثلى لتعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان لأنها تضم ​​حركة طالبان ، بينما لم تساعد المبادرات الأخرى في إشراك طالبان في المحادثات. وشدد في الوقت نفسه على أن موسكو تعتبر مؤتمر كابول عنصرا أساسيا في البحث عن حل جماعي لمشاكل الاستيطان الأفغاني. تجدر الإشارة إلى أن بيان كابولوف بشأن مقاربات اللاعبين الخارجيين الآخرين في عملية السلام الأفغانية جاء قبل عدة أيام من اجتماع آخر (لا تقوده روسيا ، وبالتالي موضوع شكوى روسية) بشأن تسوية السلام الأفغانية ، مؤتمر طشقند حول أفغانستان. ، في 27 مارس 2018. في عام 2020 ، استقبلت روسيا زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إلى آسيا الوسطى والاستراتيجية الأمريكية الجديدة لآسيا الوسطى بشكل سلبي. قبل زيارة بومبيو ، قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتقييم سلبي للنشاط الأمريكي في المنطقة ، قائلاً إن الهدف الحقيقي لأمريكا هو " نشر جميع المشاريع بمشاركة آسيا الوسطى في الجنوب ، باتجاه أفغانستان ، ولكن دون مشاركة الاتحاد الروسي ".

نظمت روسيا الحوار غير الرسمي بين الأفغان في موسكو تحت رعاية منظمات الشتات الأفغاني في روسيا. في فبراير 2019 ، اجتمع قادة العديد من الحركات والفصائل الرئيسية في التحالف الشمالي الأفغاني السابق وجماعات المجاهدين وطالبان في موسكو لمناقشة آفاق السلام في أفغانستان. حدث كل هذا على الرغم من حقيقة أن طالبان لا تزال مدرجة على القائمة الروسية الرسمية للمنظمات الإرهابية المصنفة. والأكثر أهمية هو حقيقة أن روسيا نظمت منصة حوار موازية للمبادرات التي يقودها الغرب. وأشار الخبراء الروس إلى أن الاجتماع الأفغاني كان فكرة القيادة الروسية ويهدف إلى التنافس مع عملية التفاوض التي أطلقتها الولايات المتحدة.

إن روسيا تتبع استراتيجيتين مترابطتين بخصوص مفاوضات تسوية الصراع الأفغاني. الاستراتيجية الأولى هي أقلمة السياسة الروسية في أفغانستان بهدف تكثيف الحوار والتنسيق والتفاعل مع القوى الإقليمية الرئيسية (إيران والصين والهند وباكستان). وتشير إلى أن تناقص وجود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بحلول منتصف عام 2010 والانحدار التدريجي للنفوذ الغربي في المنطقة ساهم فقط في زيادة "أقلمة" السياسة الروسية. الاستراتيجية الثانية هي تحول روسيا نحو دعم دبلوماسي أكثر فاعلية لتسوية تفاوضية في أفغانستان. وقد وجد الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين تجسيدًا عمليًا له في شكل تنسيق موسكو لمشاورات السلام الإقليمية حول أفغانستان. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لروسيا في إجراء حوارات موازية مع الولايات المتحدة كان كسب التأثير على عمليات التفاوض الداخلية والخارجية بشأن أفغانستان ، وأن هذا كله حدث وسط تنافس متزايد بين روسيا والولايات المتحدة.