ضبط 400 كيلو لحوم خنازير غير صالحة بالغردقة

خلال حملة على المطاعم والمحلات

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، ومقرها الغردقة، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكبرة على المطاعم والهايبر ماركت ومحلات بيع المجمدات بمدينة الغردقة، بإشراف الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر ومقر المديرية بالغردقة.

وتمكنت الحملة التي قادها الدكتور وحيد شمروخ، رئيس قسم المجازر بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، من ضبط 12 كيلو من اللحوم البلدي "قطع ومصنعاتها" مجهولة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم ضبط ٣٩٢ كيلو جراما من لحوم الخنازير ومرتديلا بقرى مع لحوم خنزير وكمية كبيرة من اللحوم المجمدة قطع ومفروم، غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليها أي عناوين اوتراخيص للتعبئة، ويوجد عليها استيكر تابع لإحدى الجهات مدون عليها البيانات وهو ما يعتبر يعتبر غش وتدليس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.