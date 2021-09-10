عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء.. يتسابق المسلمون كل يوم جمعة، على فعل الخيرات والاستزادة من الأعمال الصالحة في هذا العيد الأسبوعي الذي وردت في فضائله أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلده الذكر الحكيم كأحد يومين من أيام الأسبوع شرفا بالحفظ واختصت باسمه سورة من السور تعرف باسم الجمعة، ولهذا اليوم مكانة خاصة تجعل كل عمل ذا طبيعة خاصة من الثواب، وهذا ما يكشف عنه الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية.

فقد أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلّم- بالحرص على قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، لقوله -صلى الله عليه وسلّم- «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

تضيء لك ما بين الجمعتين

وحرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك بصفة دورية على بيان فضائل هذا اليوم، حيث كشف عن أبرز الأحاديث الواردة والسنن المستحبة لهذا اليوم.

واستدل الأزهر، بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس .

وأفاد: يكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

فضل قراءة سورة الكهف

وتعد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة إحدى السُنن النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، كما أن سورة الكهف هي أيضًا من الوصايا النبوية التي حث عليها وداوم عليها صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في يوم الجمعة على وجه الخصوص، وعن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أرشدتنا السُنة النبوية الشريفة والسلف الصالح أن فضائلها كثيرة ومتعددة في الدنيا والآخرة خاصة وأنها تتزامن مع شهر رجب المبارك، الذي يتضاعف فيه الثواب، وكذلك تتضاعف فرصة استجابة الدعاء بعد قراءتها يوم الجمعة مع نزول المطر وهو ما يجعل السؤال عن الأفضل في وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ضروري وله أهمية كبيرة لعظم فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باغتنام فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بتحري وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره].