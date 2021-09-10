عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء.. يتسابق المسلمون كل يوم جمعة، على فعل الخيرات والاستزادة من الأعمال الصالحة في هذا العيد الأسبوعي الذي وردت في فضائله أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلده الذكر الحكيم كأحد يومين من أيام الأسبوع شرفا بالحفظ واختصت باسمه سورة من السور تعرف باسم الجمعة، ولهذا اليوم مكانة خاصة تجعل كل عمل ذا طبيعة خاصة من الثواب، وهذا ما يكشف عنه الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية.

فقد أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلّم- بالحرص على قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، لقوله -صلى الله عليه وسلّم- «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

تضيء لك ما بين الجمعتين

وحرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك بصفة دورية على بيان فضائل هذا اليوم، حيث كشف عن أبرز الأحاديث الواردة والسنن المستحبة لهذا اليوم.

واستدل الأزهر، بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس .

وأفاد: يكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

فضل قراءة سورة الكهف

وتعد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة إحدى السُنن النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، كما أن سورة الكهف هي أيضًا من الوصايا النبوية التي حث عليها وداوم عليها صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في يوم الجمعة على وجه الخصوص، وعن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أرشدتنا السُنة النبوية الشريفة والسلف الصالح أن فضائلها كثيرة ومتعددة في الدنيا والآخرة خاصة وأنها تتزامن مع شهر رجب المبارك، الذي يتضاعف فيه الثواب، وكذلك تتضاعف فرصة استجابة الدعاء بعد قراءتها يوم الجمعة مع نزول المطر وهو ما يجعل السؤال عن الأفضل في وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ضروري وله أهمية كبيرة لعظم فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باغتنام فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بتحري وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره].

عمل يوم جمعة الأزهر سورة الكهف يوم الجمعة فضل قراءة سورة الكهف

ترشيحاتنا

الحكومة هتدفع 60 ألف للأسرة.. نكشف عن شروط وضوابط الحصول على المبلغ

أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

عمل يضيء ما بين قدميك وعنان السماء أسبوعاً كاملاً .. الأزهر يكشفه

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

1000 موظف في فيسبوك مختصون بقراءة محتوى واتسآب.. ما حقيقة تجسس الشركة على رسائلك؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

رياح وأمطار وتكاثر السحب.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس الجمعة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ