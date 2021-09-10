دارين حداد تلفت الأنظار بإطلالة جذابة.. صور

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت دارين حداد بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا من الستان باللون الأسود؛ مما كشف عن رشاقتها ونالت الإطلالة إعجاب الجمهور.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.



يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .