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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع المهاجم الغانى بنجامين بواتنج

بنجامين بواتنج
بنجامين بواتنج

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المهاجم  الغانى  " بنجامين بواتنج " مواليد 2000 " 21 عام "  
جاء ذلك عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه السابق " ELMINA SHARKS FC " . 

و وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف زعيم الثغر و الذى يمتد لثلاثة مواسم  .


أقرا ايضا الاتحاد السكندري يتعاقد مع المهاجم الأنجولي مابولولو

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المهاجم  الدولي  الأنجولي  " كريستوفاو باسينسيا مابولولو "  مواليد 1992 " 29 عام "، قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي الذى شارك معه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في أخر موسمين سجل خلالهم 4 أهداف .

جاء  ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة في مركز المهاجم الصريح


ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي.


وجاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق  والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية والإشارة إلى أنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر كهداف متميز ، وشارك "مابولولو "  مع منتخب بلاده أنجولا في " 9 "  مباريات ، سجل خلالها " 4 "  أهداف دولية.


وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور محمد عنان طبيب الفريق

نادي الاتحاد السكندري بنجامين بواتنج محمد مصيلحي الاتحاد السكندري حسام حسن

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