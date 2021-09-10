منتظرين برشلونة.. ميدو يهنئ رجال الزمالك في كرة اليد بالسوبر الإفريقي

هنأ أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم على لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي ، بنتيجة 28-27.

وكتب ميدو عبر حسابه علي "تويتر":" ‏‏‏‏الف مبرووووك رجال يد ‎#الزمالك الفوز بالسوبر…منتظرين ‎#برشلونه 😀"

وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في اخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.