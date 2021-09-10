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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتظرين برشلونة.. ميدو يهنئ رجال الزمالك في كرة اليد بالسوبر الإفريقي

ميدو
ميدو

هنأ أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رجال كرة اليد بنادي الزمالك بعد حصولهم على لقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي ، بنتيجة 28-27.

وكتب ميدو عبر حسابه علي "تويتر":" ‏‏‏‏الف مبرووووك رجال يد ‎#الزمالك الفوز بالسوبر…منتظرين ‎#برشلونه 😀"

وحسم لاعبو الزمالك المباراة في أخر ثانية في اللقاء التي كانت متجهة الي لعب شوط ثالث بعد التعادل 27-27 قبل أن يحرز يحيي الدرع هدف الفوز في اخر ثواني اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.

ليحقق أبناء القلعة البيضاء اللقب السابع في تاريخهم ويحتفظوا بالكأس للمرة الثالثة على التوالي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

 

احمد حسام ميدو نادي الزمالك كأس العالم للاندية السوبر الإفريقي فريق الزمالك لكرة اليد كرة اليد المصرية

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