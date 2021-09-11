عاجل
تركت الهندسة لتتفرغ للفن.. نانسي ميشيل تبدع في التعتيق الروسي دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامينات د ومرضى سرطان الثدي الفرصة الأخيرة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة اليوم مفتي الجمهورية يواصل استعراض تفاصيل الدليل المرجعي لمواجهة التطرف.. يخاطب أولياء الأمور ويستهدف فئة الشباب الذين يقعون فريسة التطرف .. و مبادرات الزواج المؤقت لا تساهم في حل المشكلات بل التفكك الأسري في اليوم العالمي لمنع الانتحار .. أطعمة تحسن المزاج .. وأعراض وأسباب الاكتئاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: نستهدف التتويج بلقب مونديال الأندية لليد

صدى البلد

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، إنه يمتلك الرؤية لتحقيق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تقام في السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد لبيب عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أنه فضل التعاقد مع مدرب أجنبي وهو الإسباني أوليفير روي لأن المدرسة الإسبانية من أعلى المدارس التدريبية في العالم، موضحا أنه ينظر لتحقيق الفوز ببطولة العالم وليس بطولة السوبر الأفريقي.

وأضاف: "الأهلي والزمالك قطبا الرياضة المصرية ولكن خبرات لاعبي الفريق الأبيض ساعدتنا، ومع الوصول لآخر 5 دقائق فقط كنت واثقاً أن أحمد الأحمر ويحيى الدرع والحارس كريم هنداوي سيكونون على قدر المسؤولية مع باقي زملائهم".

وتابع: "سندرس تدعيم فريق كرة اليد قبل بطولة العالم، لا نتدخل في قرارات المدير الفني وسنعقد جلسة معه لمعرفة رؤيته بشأن ضم لاعبين جدد، وثقتي كبيرة في روي لأنه يجيد تجهيز اللاعبين بدنيا".

وأردف: "رفضت فكرة تدعيم الصفوف بلاعب أجنبي في بطولة السوبر الإفريقي لأننا نملك قواما مميزا، وكنت واثقا في قدرة الزمالك على عبور عقبة الأهلي دون إضافة عناصر جديدة".

واستطرد: الأهلي يملك فريقاً متميزاً وسيكون التنافس قوياً هذا الموسم، وهو أمر لصالح الرياضة المصرية".

وعن أزمة المستحقات المالية للاعبي فريق كرة اليد، ختم: "على جمهور الزمالك أن يطمئن لأني لم أخلف وعودي يوما، وأغلب هذه المستحقات تم صرفها".

وضمن الزمالك المشاركة المونديالية بعد فوزه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27 في مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ولم يفز أي فريق عربي ببطولة كأس العالم للأندية سوى السد القطري عام 2002، بينما حقق الزمالك أفضل ترتيب له بحصد المركز الثالث بنسخة 2010.

ويلعب الزمالك ضد برشلونة الإسباني في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 6 أكتوبر المقبل.

الزمالك الأهلى الأهلي والزمالك المونديال ادارة نادي الزمالك حسين لبيب كأس العالم للاندية السوبر الإفريقي نادي الزمالك كرة اليد بطولة كاس العالم للاندية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند دعاء الله باسمه الجبار في الثلث الأخير من الليل؟.. 13 أمرا

شعبة الاقتصاد الرقمي: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في مصر.. فيديو

أحداث 11 سبتمبر سقوط أمريكي داخليا وخارجيا.. هذا ما حدث في ذلك اليوم؟

تحذيرً : بشأن الآثار الجانبية الخطيرة" الجديدة للقاح AstraZeneca Covid

وسائل إعلام : مقاومة بنجشير تستعيد 3 مناطق من طالبان

الصحة : تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و11 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

مفاجأة في التفاصيل.. محافظ مطروح يكشف كواليس هجوم سمكة قرش على مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ