الزمالك: نستهدف التتويج بلقب مونديال الأندية لليد

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، إنه يمتلك الرؤية لتحقيق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تقام في السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد لبيب عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أنه فضل التعاقد مع مدرب أجنبي وهو الإسباني أوليفير روي لأن المدرسة الإسبانية من أعلى المدارس التدريبية في العالم، موضحا أنه ينظر لتحقيق الفوز ببطولة العالم وليس بطولة السوبر الأفريقي.

وأضاف: "الأهلي والزمالك قطبا الرياضة المصرية ولكن خبرات لاعبي الفريق الأبيض ساعدتنا، ومع الوصول لآخر 5 دقائق فقط كنت واثقاً أن أحمد الأحمر ويحيى الدرع والحارس كريم هنداوي سيكونون على قدر المسؤولية مع باقي زملائهم".

وتابع: "سندرس تدعيم فريق كرة اليد قبل بطولة العالم، لا نتدخل في قرارات المدير الفني وسنعقد جلسة معه لمعرفة رؤيته بشأن ضم لاعبين جدد، وثقتي كبيرة في روي لأنه يجيد تجهيز اللاعبين بدنيا".

وأردف: "رفضت فكرة تدعيم الصفوف بلاعب أجنبي في بطولة السوبر الإفريقي لأننا نملك قواما مميزا، وكنت واثقا في قدرة الزمالك على عبور عقبة الأهلي دون إضافة عناصر جديدة".

واستطرد: الأهلي يملك فريقاً متميزاً وسيكون التنافس قوياً هذا الموسم، وهو أمر لصالح الرياضة المصرية".

وعن أزمة المستحقات المالية للاعبي فريق كرة اليد، ختم: "على جمهور الزمالك أن يطمئن لأني لم أخلف وعودي يوما، وأغلب هذه المستحقات تم صرفها".

وضمن الزمالك المشاركة المونديالية بعد فوزه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27 في مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ولم يفز أي فريق عربي ببطولة كأس العالم للأندية سوى السد القطري عام 2002، بينما حقق الزمالك أفضل ترتيب له بحصد المركز الثالث بنسخة 2010.

ويلعب الزمالك ضد برشلونة الإسباني في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 6 أكتوبر المقبل.