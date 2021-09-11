عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جائزة التميز.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع ،  جمهورها بـ عدة  صور  لها عبر حسابها الرسمي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت حنان مطاوع قائلة " Award 2021 جائزة التميز عن مسلسل القاهرة كابول 
 

 

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

ويتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

حنان مطاوع القاهرة كابول فتحي عبد الوهاب

ترشيحاتنا

بالفيديو .. محمد رمضان يطعم نمرا | شاهد

أمريكا تعلق نقل لاجئين من أفغانستان بعد اكتشاف مرض معد

الأسباب المعينة على صلاة الفجر.. السر في آية وحديث

لاغتصابه ٣ فتيات.. الحبس الاحتياطي لنجم مانشستر سيتي حتي يناير

إسرائيل تشن ضربات جوية على قطاع غزة

بملامح أساسية من فيات تورو .. ستيلانتيس تكشف عن رام 1000 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ