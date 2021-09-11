جائزة التميز.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة جديدة لها.. شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، جمهورها بـ عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حنان مطاوع قائلة " Award 2021 جائزة التميز عن مسلسل القاهرة كابول



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

ويتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.