اليوم.. مصر تواجه أوغندا بربع نهائي بطولة إفريقيا لرجال الطائرة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، مع نظيره الأوغندي في إطار مباريات ربع نهائي بطولة إفريقيا والمقامة بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 7 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وصعد الفراعنة لدور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة عقب الخسارة المفاجأة من كينيا بنتيجة 3 - 2، ثم الفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة، فيما حصد أبناء النيل الفوز الأخير بالمجموعة على حساب منتخب المغرب بنتيجة 3 - 1.

فيما تأهل المنتخب الأوغندي بعد حصوله على وصافة المجموعة الأولى من البطولة القارية خلف المنتخب الرواندي صاحب الأرض والجمهور.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على صالة كيجالي أرينا.

ويضم تشكيل بعثة مصر كل من : الدكتور سامح حمدي رئيس البعثة ومحمد اللقاني مدير فني ومحمد بخيت مدرب عام وهاني سمير محلل تقني وإيهاب طنطاوي علاج طبيعي وهاني فكري مدير إداري وعماد الباهي حكم دولي.

فيما جاءت قائمة اللاعبين التى ضمها محمد اللقاني المدير الفني للمشاركة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى "لعبة" وعبد الحليم فهيم "عبو" وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسري وأحمد فتحي وأشرف اللقاني ومحمد رضا ومحمد رمضان".