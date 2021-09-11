إثيوبيا تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة وإسرائيل تعتقل 4 من الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر: العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تعود هذا العام

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي

السعودية: إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون

إصابة 22 شخصا وتدمير مئات المنازل جراء السيول في السودان

العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة

أمريكا تدعو لإجراء محادثات في إثيوبيا "فورا"

موسكو تستدعي السفير الأمريكي بشأن "تدخل" في الانتخابات الروسية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي صرح بأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين، مشددًا على أن إحدى القضايا الرئيسية لمصر هي تدخل تركيا في ليبيا. وتابع: "نود أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها".

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وذلك مقابل 413 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 292018 من ضمنهم 245325 حالة تم شفاؤها، و16847 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على اثنين من الفلسطينيين الهاربين، بما في ذلك زعيم كتائب شهداء الأقصى السابق زكريا الزبيدي، في شمال إسرائيل، وذلك بعد ساعات من اعتقال أول 2 منهم وهما يعقوب قادري ومحمد عارضة.

وقالت "الوطن" إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية تمكنت من إحباط أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاحون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

وقالت "الوطن" إن حكومة إثيوبيا أعلنت أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء في سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة، فيما قال وزير الري والمياه الإثيوبي إن هذه الاستعدادات تأتي وسط تحديات مختلفة واجهتها إثيوبيا في عملية التفاوض بشأن السد، مشددا على أن لدى بلاده "الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية".

وأفادت "الراي" بإصابة 22 شخصا وتدمير مئات المنازل في ولاية جنوب كردفان، جراء السيول والأمطار، جنوبي السودان، حيث واجتاحت السيول والأمطار، الخميس، قرى في ولاية جنوب كردفان والتي تقع في ملتقى منحدرات. وأسفرت عن انهيار نحو 70 منزلا بصورة كلية، وحوالي من 230 منزلا بصورة جزئية، وإصابة أكثر من 22 شخصا بإصابات متفاوتة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كلف رئيس حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وذلك بعد تصدر الحزب الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي جرت يوم الأربعاء الماضي.

دوليًا، قالت "الراي" إن الولايات المتحدة الأمريكية دعت لحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي إلى ”البدء فوراً في المفاوضات لوضع حد للصراع“ في البلاد

وأفادت "الوطن" بأن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها استدعت سفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان احتجاجا على تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

