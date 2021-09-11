بسبب نصيحة من القرن الماضي.. حرمان جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو

تترقب جماهير مانشستر يونايتد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، عندما يستضيف الشياطين الحمر، فريق نيوكاسل، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد مجددا، بعد 12 عاما، من رحيله عن ملعب أولد ترافورد.

وأكد أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أمس، الجمعة، أن مباراة نيوكاسل، ستشهد الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر، بعد عودته للفريق مجددا.

لكن معظم جماهير مانشستر يونايتد داخل إنجلترا لن يتمكنوا من مشاهدة كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، عبر شاشات التلفزيون، حيث يرجع السبب إلى ستينيات القرن الماضي، عندما حث بوب لورد مالك نادي بيرنلي أندية الدوري الإنجليزي، على عدم بث المباريات التي تلعب بين الثالثة إلإ ربع والخامسة والربع مساء “بتوقيت إنجلترا”، من أجل تحفيز الجماهير إلى على الذهاب لملاعب الفرق الصغيرة ودعمها.

منذ ذلك الوقت، التزم الجميع داخل إنجلترا بعدم بث المباريات في ذلك التوقيت، بما في ذلك الفرق الكبيرة أيضا، إلا أنه تم كسر القاعدة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا وحرمان الجماهير من حضور المباريات، حيث تم بث المباريات عبر شاشات التلفزيون المحلي في بريطانيا، لحث الجماهير على البقاء في منازلهم، لتجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

مع عودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم الحالي، تم إلغاء بث المباريات التي تلعب بين الثالثة إلإ ربع والخامسة والربع مساء، مجددا، لتحرم جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل ستنقل بشكل طبيعي، خارج إنجلترا، حيث من المقرر أن ينقل اللقاء بشكل طبيعي على شبكة بي إن سبورتس

بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟



إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات

سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا

سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي

صنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتد

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مرات

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين

كأس العالم للأندية مرة وحيدة

الدرع الخيرية الإنجليزية مرتين

فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008

هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا

هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008.