عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب نصيحة من القرن الماضي.. حرمان جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تترقب جماهير مانشستر يونايتد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، عندما يستضيف الشياطين الحمر، فريق نيوكاسل، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد مجددا، بعد 12 عاما، من رحيله عن ملعب أولد ترافورد.

وأكد أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أمس، الجمعة، أن مباراة نيوكاسل، ستشهد الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر، بعد عودته للفريق مجددا.

يوفنتوس يكشف سر فشل انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

خلال 12 ساعة..32.5 مليون يورو عوائد بيع قميص رونالدو مع مانشيستر يونايتد

لكن معظم جماهير مانشستر يونايتد داخل إنجلترا لن يتمكنوا من مشاهدة كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، عبر شاشات التلفزيون، حيث يرجع السبب إلى ستينيات القرن الماضي،  عندما  حث بوب لورد مالك نادي بيرنلي أندية الدوري الإنجليزي، على عدم بث المباريات التي تلعب بين الثالثة إلإ ربع والخامسة والربع مساء “بتوقيت إنجلترا”، من أجل تحفيز الجماهير إلى على الذهاب لملاعب الفرق الصغيرة ودعمها.

منذ ذلك الوقت، التزم الجميع داخل إنجلترا بعدم بث المباريات في ذلك التوقيت، بما في ذلك الفرق الكبيرة أيضا، إلا أنه تم كسر القاعدة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا وحرمان الجماهير من حضور المباريات، حيث تم بث المباريات عبر شاشات التلفزيون المحلي في بريطانيا، لحث الجماهير على البقاء في منازلهم، لتجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

مع عودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم الحالي، تم إلغاء بث المباريات التي تلعب بين الثالثة إلإ ربع والخامسة والربع مساء، مجددا، لتحرم جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل ستنقل بشكل طبيعي، خارج إنجلترا، حيث من المقرر أن ينقل اللقاء بشكل طبيعي على شبكة بي إن سبورتس

 

بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟


إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات

سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا

سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي

صنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتد

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مرات

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين

كأس العالم للأندية مرة وحيدة

الدرع الخيرية الإنجليزية مرتين

فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008

هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا

هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008.

 

مانشستر يونايتد رونالدو كريستيانو رونالدو عودة رونالدو مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

ترشيحاتنا

"التعليم" تجمع طلبات إعادة الفحص اليدوي لأوراق الثانوية العامة عبر هذا الرابط

بسبب نصيحة من القرن الماضي.. حرمان جماهير مانشستر يونايتد من مشاهدة الظهور الأول لـ رونالدو

حادث مروع| منشور مؤثر من حودة بندق بعد نجاته من الموت

مندوب مصر بجنيف: الاستراتيجية الوطنية محصلة لاجتماعات مكثفة طوال عام ونصف.. الاستراتيجية الوطنية تضم تعديل قوانين التحرش وختان الإناث

بعد واقعة جلبوع.. إسرائيل تتوعد الأسرى الـ6 بالسجن سنوات طويلة

واشنطن: لا دليل على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ