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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يكشف سر فشل انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، سر فشل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كان نادي مانشستر سيتي، قريبا من اتمام صفقة رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، تمكنت من خطف الصفقة من السيتي.

وقال فيديريكو تشيروبيني في تصريحات لموقع “ توتو سبورت” الإيطالي،  مانشستر سيتي افتتح المفاوضات مع خورخي مينديز وكيل رونالدو، لكنهم لم يتوصلوا إلى إلى اتفاق معنا، كانوا يريدون ضم روونالدو، بدون دفع فلس واحد".

تابع:" مفاوضات مانشستر يونايتد  معنا لضم رونالدو كانت بشكل مختلف عن مانشستر سيتي، وفي النهاية وافقنا على رغبة رونالدو، رغم أن رحيله كلفنا خسارة 14 مليون يوور".

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يذكر أن نادي مانشستر يونايتد، أعلن يوم 31 أغسطس الماضي، تعاقده مع كريستيانو رونالدو، قادما من نادي يوفنتوس.

ووقع رونالدو على عقود عودته إلى مانشستر يونايتد، لمدة عامان، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟


إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات

سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا

سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي

صنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتد

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مرات

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين

كأس العالم للأندية مرة وحيدة

الدرع الخيرية الإنجليزية مرتين

فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008

هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا

هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008

 

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