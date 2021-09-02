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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب مفاجئ من الملكة إليزابيث لـ رونالدو

رونالدو - الملكة
رونالدو - الملكة إليزابيث

أكد تقرير صحفي أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، طلبت 80 قميصا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته رسميا، إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “ ديلي إكسبريس” البريطانية، أن الملكة إليزابيث طلبت 80 قميصا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته إلى مانشستر يوناتيد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الملكة إليزابيث طلبت أيضا توقيع كريستيانو رونالدو بنفسه، على أول قميص.

وأصبح كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم، تطلب الملكة إليزابيث الحصول على توقيعه.

كان نادي مانشستر يونايتد، أعلن أول أمس، الثلاثاء، توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقود انضمامه إلى الشياطين الحمر، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

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وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي “ يسر نادي مانشستر يونايتد تأكيد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر”.

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إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات

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سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي

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هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا

هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008

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