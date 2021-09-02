طلب مفاجئ من الملكة إليزابيث لـ رونالدو

أكد تقرير صحفي أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، طلبت 80 قميصا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته رسميا، إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “ ديلي إكسبريس” البريطانية، أن الملكة إليزابيث طلبت 80 قميصا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته إلى مانشستر يوناتيد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الملكة إليزابيث طلبت أيضا توقيع كريستيانو رونالدو بنفسه، على أول قميص.

وأصبح كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم، تطلب الملكة إليزابيث الحصول على توقيعه.

كان نادي مانشستر يونايتد، أعلن أول أمس، الثلاثاء، توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقود انضمامه إلى الشياطين الحمر، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي “ يسر نادي مانشستر يونايتد تأكيد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر”.

بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

إجمالًا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات

سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا

سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي

صنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتد

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مرات

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين

كأس العالم للأندية مرة وحيدة

الدرع الخيرية الإنجليزية مرتين

فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008

هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا

هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008