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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من رونالدو بعد توقيع عقود انضمامه إلى مانشستر يونايتد

كريسيتانو رونالدو
كريسيتانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته، بالعودة مجددا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد.

كان نادي مانشستر يونايتد أعلن منذ قليل، توقيع كريستيانو رونالدو على عقود انضمامه إلى الشياطين الحمر، لمدة موسمين “ قادما من يوفنتوس”، مع خيار التمديد لعام آخر”.

وقال رونالدو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي:" نادي مانشستر يونايتد له مكانة خاصة في قلبي، سعيد للغاية بالرسائل التي تلقيتها منذ إعلان التوصل إلى اتفاق، الجمعة الماضية".

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موعد لقاء كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وتابع رونالدو :" لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى".

واختتم رونالدو:" أتطلع للانضمام إلى الفريق بعد المباريات الدولية، وآمل أن نحظى بموسم ناجح للغاية".

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن رونالدو سيحصل 15 مليون يورو (12.87 مليون جنيه إسترليني) سنويا، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى (6.86 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات.

 

بعد العودة للشياطين الحمر.. ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟


لعب رونالدو مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 حتى 2009، حيث شارك مع مانشستر يونايتد 292 مباراة في مختلف المسابقات.

سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 118 هدفًا

سجل رونالدو 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي

صنع رونالدو 69 هدفًا مع مانشستر يونايتد

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 2008

تُوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 3 مرات

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين

كأس العالم للأندية مرة وحيدة

الدرع الخيرية الإنجليزية مرتين

فاز رونالدو مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008

هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 برصيد 31 هدفًا

هداف دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بـ 8 أهداف موسم 2007-2008
 

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