11 سبتمبر.. الظهور الأول لـ رونالدو فى البريميرليج ودورى الأبطال

للاعبي الفانتازي

يبحث الكثير من عشاق لعبة الفانتازي عن موعد ظهور كريستيانو رونالدو الأول مع المان يونيتد وأعلن الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى عن بدء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التدريبات مع زملائه تحت قيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير في كارينجتون الأسبوع المقبل.

وبحسب التقارير الصحفية البريطانية فإن صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو كلفت خزائن الشياطين الحمر 18 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

ووقع كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن راتبه سيكون 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح اللاعب الأغلى في البريميرليج.

الظهور الأول للدون

وذكر الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 سبتمبر سوف تشهد الظهور الأول للدون رونالدو مع الفريق قبل خوض مشوار دوري أبطال أوروبا في العاصمة السويسرية برن بعد ثلاثة أيام بمواجهة فريق يونج بويز.

ووصل أمس الجمعة إلى مدينة مانشستر يونايتد الإنجليزى وذلك من أجل بدء مشواره مع فريق مانشستر يونايتد، الذي وقع معه عقدا لمدة موسمين، قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع الرسمي لليونايتد إلى وصول رونالدو إلى مانشستر بعد أيام من إتمام انتقاله للشياطين الحمر، وكان في استقباله لدى وصوله إلى صالة خاصة في المطار من قبل الاسكتلندي دارين فليتشر، زميله السابق في الفريق والمدير الرياضي الحالي للنادي.

وكان اليونايتد قد أعلن أن رونالدو سيرتدي قميصه المفضل رقم 7 مع الفريق، خلال الموسم الحالي، بعد التعاقد معه رسميا خلال موسم الانتقالات الصيفية لمدة موسمين.

وغادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال بعد ساعات قليلة من مباراة الأربعاء الماضي أمام نظيره منتخب إيرلندا التي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدف في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، في المباراة التي شهدت تألق الدون وتسجيله هدفين متتاليين تجاوز بهما عدد أهداف الدولي الإيراني على دائي، ليصبح الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات برصيد 111 هدفا.

وأعلن منتخب البرتغال عن مغادرة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في التصفيات أمام إيرلندا وبالتالي سيغيب عن مباراة أذربيجان الثلاثاء المقبل في التصفيات.