الدوري الإنجليزي.. أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام نورويتش سيتي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي، لمواجهة نورويتش سيتي، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة نورويتش سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: رامسدالي

خط الدفاع: تومياسو - وايت - جابرييل

خط الوسط : مايتلاند - أوديجارد - لوكونجا - تيرني.

خط الهجوم: بيبي - ساكا -أوباميانج.

ويغيب الدولي المصري محمد النني عن آرسنال في مباراة اليوم،، لمعاناته من إصابة في الأوتار العضلية للركبة اليسرى، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويخوض أرسنال الجريح مواجهة نورويتش سيتي المتعثر أيضًا، وسط ضغط متزايد على المدرب الإسباني مايكل آرتيتا.

ويتذيل أرسنال جدول الدوري عقب خسارة مذلة 5-0 من مانشستر سيتي حامل اللقب وهي الهزيمة الثالثة لفريق أرتيتا في أول 3 مباريات بالموسم ودون تسجيل أي هدف.

وسيحاول آرسنال تجنب كارثة رقمية، لأنه إذا تعرض للهزيمة ستكون أول مرة يخسر فيها أول 4 مباريات بموسم للدوري منذ 1923 كما لم يسبق في التاريخ أن فشل بالتسجيل في أول 4 مباريات بالبريميرليج.