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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. منشور حودة بندق المؤثر.. تعليق شقيق ياسمين عبد العزيز

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها تعليق جديد من شقيق ياسمين عبد العزيز ، منشور مؤثر من حودة بندق بعد نجاته من الموت، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:


حادث مروع| منشور مؤثر من حودة بندق بعد نجاته من الموت

كتب مطرب المهرجانات حودة بندق، منشورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد الحادث المروع الذي تعرض له يوم الخميس 9 سبتمبر.
وكتب حودة بندق ، في منشوره على فيسبوك: «الحمد لله رب العالمين .. قدر الله و ماشاء فعل .. اللهم أجرنا فى مصيبتنا و أخلف علينا خير منها .. الحمد والشكر لله فى السراء والضراء .. ألف شكر لكل اللى سأل عنى الله يشفى كل مريض وما نسأل على بعض فى شر أبدا .. الله يتم شفايا على خير».


تعليق جديد من شقيق ياسمين عبد العزيز: شوفت أختى على مشارف الموت

نشر الفنان وائل عبد العزيز ، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بعد قربها تعافى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، من المرض الذى أصابها.

وقال شقيق ياسمين عبد العزيز ، في تعليقه على الفيسبوك : "النهاردا كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد .. الأولي إن ياسمين قاربت على التعافي بعد مشوار تعب طويل، لأني فعلا شوفت أختي علي مشارف الموت وكان إحساس صعب ربنا ما يكتبه علي حد.

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز : "ياسمين مش اختي دي بنتي وحبيبتي ، والتاني أني وبعد غياب اختفاء عن صحابي قابلتهم كلهم النهاردا في احتفال متعود علي التواجد في كل موسم " dear guest “.

وأوضح شقيق ياسمين عبد العزيز : "الحمد لله علي دعاء الناس من كل مكان في الدول العربية، وغيرها من الجالية المصرية والعربية حول العالم ، انتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي.. احنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا، وشكرا لكل الناس بجد من قلبي ويارب منشوفش في حد حاجة وحشه".


فريدة سيف النصر تكشف عن اسمها وعمرها الحقيقى وزيجاتها

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تكشف فيه عن بعض المعلومات الخاطئة التى تتداول عنها فى عديد من الصحف والمواقع الالكتروينة. 

وقالت فريدة في بوست مطول: “أنا اسمي فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي.. أنا اتولدت في مستشفي العجوزة، ومدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة زمالك.. كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير انا دخلت إعدادي وهما أخر سنة”.


وزنها ومقاس جزمتها.. إجابات جريئة للديفا سميرة سعيد مع أبلة فاهيتا

تصدرت الديفا سميرة سعيد مؤشرات (تريند) البحث على محرك جوجل بعدما حلت المطربة - أمس الجمعة 10 سبتمبر - ضيفة الموسم الجديد من برنامج  لايف من الدوبلكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON E الفضائية.

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