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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حادث مروع| منشور مؤثر من حودة بندق بعد نجاته من الموت

حودة بندق
حودة بندق

كتب مطرب المهرجانات حودة بندق، منشورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد الحادث المروع الذي تعرض له يوم الخميس 9 سبتمبر.

وكتب حودة بندق ، في منشوره على فيسبوك: «الحمد لله رب العالمين .. قدر الله و ماشاء فعل .. اللهم أجرنا فى مصيبتنا و أخلف علينا خير منها .. الحمد والشكر لله فى السراء والضراء .. ألف شكر لكل اللى سأل عنى الله يشفى كل مريض وما نسأل على بعض فى شر أبدا .. الله يتم شفايا على خير». 

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جروح وتشوهات.. أول صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق بعد الحادث المروع

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بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

حادث حودة بندق 

تعرض أمس المطرب الشعبي حودة بندق ومدير أعماله أحمد الطحاوي والسائق الخاص به لحادث سير  على الطريق الدائري مقابل كايروفيستيفال خلال توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك أدى إلى انقلاب السيارة وذلك بعد سقوط صندوق من اعلى سيارة نقل كبيرة "مقطورة" تسير أمامهم.

وتم نقلهم الى المستشفى على الفور وبهم كسور وجروح كبيرة، ولم يستطع حودة بندق إحياء الحفل بسبب الجروح التي تعرض لها. 

 

التطورات الصحية للمطرب حودة بندق 

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري - تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة، مساء أمس الخميس. 

وقال مدير أعمال حودة بندق إنه أصيب بجرح قطعي فوق العين، وآخر في الصدغ، بالإضافة إلى كدمات في الرأس، وتناثر الزجاج في يديه، مشيرا إلى أنه تلقى الإسعافات الأولية فور وصوله المستشفى، وتم استخراج الزجاج من يديه وخياطة الجروح القطعية.

وأوضح أن حودة بندق خرج من المستشفى على الفور بعد تلقيه الإسعافات الأولية، ويخضع حاليا للراحة التامة وفقا لتعليمات الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه بضرورة التوجه للمستشفى لو شعر بمضاعفات. 

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جروح وتشوهات.. أول صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق بعد الحادث المروع

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بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

جدير بالذكر أن حودة بندق بدأ الغناء، طفلا، حيث كان يغني “شعبي” لنجوم هذا اللون، واتجه إلى أغاني المهرجانات قبل سنوات قليلة، وقدم عددا من الأغاني أبرزها «بحر شر». 

 

أخر أعمال حودة بندق

كان أخر أعمال حودة بندق، هي الأغنية الدعائية لفيلم 30 مارس المعروض بالسينمات حاليا، وقدمها مع نعوم، وهي من كلمات : احمد الجوكر، الحان : حوده بندق، توزيع : عمرو الخضري. 

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم 1 عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

"خطر" (ياللي سيرتي تعباك) لـ حوده بندق، كلمات اسلام المصري، والبرومو احمد محمد.

وكان كليب مهرجان "كله طار في المطار" لـ حودة بندق، ومحمد  شاهين، قد احتل تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناة الرسمية.

وتقول كلمات الأغنية: "انا وجعي كوم و عزت نفسي كوم تاني .. عيني مش ازاز ولا ليا سيد ولا ايدي وجعاني .. دول قالو راحو سابو باعو لما كنت انا مشتريهم  .. لا مش محبه دول رخاص يعنى التراب مالى عنيهم".

كله راح .. كله باع .. تحيا خاصه طالعه منى ليهم  وانا بهنيهم .. كلام كلام كلو كلام بس نا جميلى كاسر عنيهم .. كله طار .. فى المطار".

مهرجان "كله طار في المطار" كلمات احمد الجوكر، وكلمات الموال: محمد النجار.

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