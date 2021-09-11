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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة سيف النصر تكشف عن اسمها وعمرها الحقيقى وزيجاتها

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، تكشف فيه عن بعض المعلومات الخاطئة التى تتداول عنها فى عديد من الصحف والمواقع الالكتروينة. 

 

وقالت فريدة في بوست مطول: “أنا اسمي فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي.. أنا اتولدت في مستشفي العجوزة، ومدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة زمالك.. كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير انا دخلت إعدادي وهما أخر سنة”. 

 

فريدة سيف النصر

وأضافت فريدة : " تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد، حاليا عندي حفيدتين لارا 5 وتاليا 3 بنات ابني محمد وزوجته منه، وأعيش ببساطة وطبيعية، والفن بالنسبة لي بدايته مكتوبة عند ربنا مسابقة جمال الصيف، وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما ، والناس للدكتور عبدالمنعم سعد، وكنت لسه 16 بس ضرفه اتفرجوا علي فيلم الضحايا لجنة التحكيم كانت فريد شوقي، و سمير صبري، وحسين فهمي وصفية العمري، ونيللي، وجورج سيدهم ، وعاطف سالم، وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح علي طول، وإلى نص البوست المطول:

 

فريدة سيف النصر

 

 

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز

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