متى يحاسب الأب على عقوقه لابنه؟.. متحدث جامعة الأزهر يجيب

قال الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى حث على بر الآباء والأمهات من الأبناء والعكس ايضا، مضيفا:" عقوق الوالدين من أخطر الذنوب التي قد يقوم بها الإنسان ".



وأضاف أحمد زارع في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" إذا خالف الأبوين الحقوق التي يجب أن يؤديها لأبنائهم سيكون هناك عقوبة كبيرة في الآخرة ".

وتابع احمد زارع :" حقوق الأبناء أكبر بكثير من حقوق الآباء والإسلام حدد حقوق الأبناء أكبر من حقوق الآباء على الأبناء ".

وأكمل أحمد زارع :" يحاسب الأب على عقوقه لابنه من بداية زواج الأب وقبل ولادة الابن، وعلى الآباء أن يحسنوا لأبنائهم ".

ولفت أحمد زارع :" على الرجل المقبل على الزواج أن يختار الأم الجيدة التي تجيد تربية أبنائه"، مضيفا:" وعلى الأب أن يختار اسما جيدا لائقا للابن لأن هذا الأمر يعتبر من حقوق الابن على الأب".