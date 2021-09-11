«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

طالبان باكستان (بالأردية:تحريک طالبان پاکستان) حركة تختلف عن حركة طالبان الأفغانية، وهي طرف أساسي في الصراع مع الحكومة المركزية الباكستانية. ومن بين ما تقوم به هذه المجموعة المواجهة مع الجيش الباكستاني، محاولاتها لفرض تطبيق الشريعة في باكستان ومحاربة قوات الناتو في أفغانستان. تشكلت بداية هذه الحركة في 2002 حين قام الجيش الباكستاني بفرض سيطرته على منطقة القبائل بغرض وقف تنقل المسلحين على الحدود مع أفغانستان. وفي 2007 أعلن تشكيل تلك الحركة رسميا بقيادة بيت الله محسود. يقدر عدد المقاتلين في صفوفها ما بين 30 و 35 ألف مسلح معظمهم من خريجي ومنتسبي المدارس الدينية، التي تتبع المدرسة الديوبندية وتدرس فقه الإمام أبو حنيفة. التنظيم رغم احتفاظه حتى الآن باسم حركة طالبان باكستان في وسائل الإعلام غيّر اسمه إلى "مجلس شورى المجاهدين" يوم 23 فبراير 2009 إثر توحد قادة ثلاثة تنظيمات رئيسية تحمل اسم حركة طالبان باكستان هم بيت الله محسود وحافظ غل بهادر ومولوي نذير. أقامت حكومة باكستان اتفاقية سلام مع طالبان باكستان يقضي باقامة "الشريعة الإسلامية" في الوادي إلا أن هذا السلام كان هشا وأثناء هذا الوقت قامت طالبان باكستان بتوسيع نفوذها واقتربت من العاصمة الباكستانية إسلام أباد فقام الجيش بعملية واسعة على الوادي والمناطق المجاورة أدت إلى تراجع قوات طالبان إلى المناطق القبلية والسيطرة على معظم أجزاء الوادي وأدت المواجهات إلى تشريد أكثر من مليون باكستاني وتدمير لمعضم البنى التحتية للوادي. على إثر المجازر التي يتعرض لها المسلمون الروينجية هددت طالبان باكستان حكومة ميانمار (بورما سابقا) بالثأر والانتقام إحتجاجاً على ما يتعرض له المسلمون هنالك من مجازر. وترتكز الطلبان الباكستانيه فى ولاية كُنر (كُنر: بالباشتو) من إحدی الولايات الـ 34 بأفغانستان تقع في أقصی شرقي البلاد مع الحدود الباكستانية وعاصمتها أسد أباد بينما يصل عدد سكانها إلی 428,800 نسمة. يشكّل البشتون غالبية ساحقة بكنر ويحافظون علی هويتهم العشائرية ولكن البعض من البشتون القوميين يسمون أقاليم شرق أفغانستان بـ "بشتونستان" أي كيان البشتون. كنر محافظة صغيرة من حيث المساحة وتقطنها كثافة سكانية كبيرة جداً وتجتاح معظم أراضيها غابات وجبال وعرة والتي تصل إلی سلسلة جبال الهندوكش. إبان الغزو السوفياتي لأفغانستان ووصولاً إلی الاجتياح العسكري الأمريكي، شهدت ولاية كنر حروباً كثيرة خاضها مجاهدون أفغان ضد القوات الغازية هناك علی مدى السنين. تواجد الغابات والجبال ومتاخمة الحدود مع المناطق القبلية الباكستانية لعب دوراً رئيسياً في تعزيز المقاومة الشعبية ضد الغزاة الكفرة ومن ثم سماها الجنود الأمريكان بـ «وكر الأعداء». . شهدت محافظة كنر تشكيل جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة تحت قياة الشيخ جميل الرحمن، حيث تمكّن من تحرير الولاية من احتلال القوات السوفياتية، وإقامة الإمارة الإسلامية، واستمرت الإمارة مدة من الزمن، ثم استخدمت الاستخبارات الباكستانية المنظمات السبع المشهورة على رأسها حزب حكمتيار تحت قيادة مباشرة من الجيش الباكستاني واستخدام ا لثقيلة منهم بتدمير الولاية والقضاء على الإمارة، لأنه كانت هناك جبهات جهادية أخرى كـتنظيم القاعدة من جهة وجماعة الحزب الإسلامي الأفغاني بزعامة غلبدين حكمتيار من جهة أخرى وكذلك جبهة الحزب الإسلامي بقيادة مولوي محمد يونس خالص الذي أنشأ مقره الجهادي الخاص بولاية نورستان المجاورة. تواجه كنر تحديات ومشكلات أخرى مثل تجارة المخدرات و وقوع جرائم منظّمة علی طول حدودها مع باكستان بالإضافة إلی مشكلة اجتثاث الأشجار فی بعض المناطق النائية. وقد كان الشيخ جميل الرحمن (من سكان مديرية بيج في ولاية كنر) من أبرز من جاهد في المنطقة حيث أسّس منظمة سلفية باسم جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة، وبعد تحرير الولاية أعلن فيها إمارة مستقلة باسم إمارة كنر الإسلامية، وعمَّ الأمن في الولاية، وطبقت الإحكام الشرعية الإسلامية مما أدى إلى اجتماع جميع الأحزاب السياسية الجهادية ضدها، واشتعلت المعارك بين الإمارة والأحزاب حتى قضوا على الإمارة. كما يوجد جبهات جهادية في ولاية كنر لقتال القوات الدولية.

في ديسمبر 2007 اسست الطلبان الباكستانيه من خلال اتحاد حوالي 13 جماعة تحت قيادة بيت الله محسود لتشكيل حركة طالبان باكستان. من بين الأهداف المعلنة لـ TTP هي مقاومة الدولة الباكستانية. هدف حركة طالبان باكستان هو الإطاحة بالحكومة الباكستانية من خلال شن حملة إرهابية ضد القوات المسلحة الباكستانية والدولة. تعتمد حركة طالبان باكستان على الحزام القبلي على طول الحدود الأفغانية الباكستانية ، والتي تستمد منها مجنديها. تتلقى حركة طالبان باكستان توجيهات أيديولوجية من القاعدة وتحافظ على علاقات معها . وقُتل العديد من المسلحين الذين كانوا ينتمون في الأصل إلى حركة طالبان باكستان نتيجة للعمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الباكستانية لتدمير البنية التحتية لحركة طالبان باكستان وقاعدة دعمها في باكستان. ومع ذلك ، هرب بعض مقاتلي حركة طالبان باكستان إلى أفغانستان عبر المناطق غير الخاضعة للحكم على الحدود الأفغانية الباكستانية. [44] في أفغانستان ، انضم بعض مقاتلي حركة طالبان باكستان إلى دولة العراق الإسلامية والشام - محافظة خراسان ، بينما ظل آخرون جزءًا من حركة طالبان باكستان. اعتبارًا من عام 2019 ، هناك ما يقرب من 3000 إلى 4000 من مقاتلي حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان ، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية . في عام 2020 ، بعد سنوات من الانقسام والاقتتال الداخلي ، خضعت حركة طالبان باكستان بقيادة نور والي محسود لعملية إعادة تنظيم وإعادة توحيد. بين يوليو ونوفمبر 2020 ، مجموعة أمجد فاروقي ، أحد فصائل عسكر جنجوي ، جماعة موسى شهيد كروان ، فصائل محسود من حركة طالبان باكستان ، ومهمند طالبان ، وباجور طالبان ، وجماعة الأحرار ، وحزب المجاهدين. اندمجت أحرار مع TTP. لقد جعلت إعادة التنظيم هذه حركة TTP أكثر فتكًا وأدت إلى زيادة الهجمات.

بدأت جذور طالبان الباكستانية كمنظمة في عام 2002 عندما قام الجيش الباكستاني شن غارات على المناطق القبلية لمكافحة أصلا الأجنبية ( الأفغاني ، العربي و آسيا الوسطى المتشددين) الفارين من الحرب في أفغانستان إلى المناطق القبلية المجاورة ل باكستان . مقال نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2004 يوضح: "كان الهجوم العسكري جزءًا من الحرب الشاملة ضد القاعدة. ... ومنذ بداية العملية، أنشأت السلطات العسكرية [الباكستانية] اعتقادا راسخا بأن عددا كبيرا من أوزبكستان ، الشيشان والمقاتلين العرب قد سجلت في المنطقة. .. في يوليو 2002 ، دخلت القوات الباكستانية ، لأول مرة منذ 55 عامًا ، وادي تيراه ( وكالة أوراكزاي) في وكالة خيبر القبلية. وسرعان ما كانوا في وادي شوال في شمال وزيرستان ، وبعد ذلك في جنوب وزيرستان. ... أصبح هذا ممكنا بعد مفاوضات طويلة مع مختلف القبائل ، الذين وافقوا على مضض على السماح بوجود الجيش على ضمان أنه سيوفر الأموال وأعمال التنمية. ولكن بمجرد بدء العمل العسكري في جنوب وزيرستان ، اعتبره عدد من القبائل الوزيريّة محاولة لإخضاعهم. فشلت محاولات إقناعهم بتسليم المسلحين الأجانب ، ومع سوء التعامل على ما يبدو من قبل السلطات ، تحولت الحملة الأمنية ضد متشددي القاعدة المشتبه بهم إلى حرب غير معلنة بين الجيش الباكستاني ورجال القبائل المتمردين. " العديد من قادة حركة طالبان باكستان هم من قدامى المحاربين في القتال في أفغانستان وقد دعموا القتال ضد قوة المساعدة الأمنية الدولية بقيادة الناتو من خلال توفير الجنود والتدريب واللوجستيات . في عام 2004 ، قامت العديد من الجماعات القبلية ، كما هو موضح أعلاه ، والتي ستشكل فيما بعد حركة طالبان باكستان ، بتأسيس سلطتها فعليًا في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية (FATA) من خلال الانخراط في نفس الوقت في الهجمات العسكرية والتفاوض مع إسلام أباد . بحلول هذا الوقت ، قتل المسلحون حوالي 200 من شيوخ القبائل المتناحرين في المنطقة لتعزيز سيطرتهم. كما يشير العديد من المحللين الباكستانيين إلى بدء الضربات الصاروخية الأمريكية في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية كعامل محفز في صعود التشدد القبلي في المنطقة. وبشكل أكثر تحديدًا ، حددوا إضرابًا في أكتوبر 2006 على مدرسة في باجور كانت تديره حركة نافاز الشريعة المحمدي كنقطة تحول.

في 25 أغسطس 2008 ، حظرت باكستان الجماعة وجمدت حساباتها المصرفية وأصولها ومنعتها من الظهور في وسائل الإعلام. كما أعلنت الحكومة أنها ستمنح مكافآت لقادة بارزين في حركة طالبان باكستان. في أواخر ديسمبر 2008 وأوائل يناير 2009 ، أرسل الملا عمر وفداً برئاسة المعتقل السابق في خليج غوانتانامو الملا عبد الله ذاكر ، لإقناع أعضاء بارزين في حركة طالبان باكستان بترك الخلافات جانباً ومساعدة حركة طالبان الأفغانية في محاربة الوجود الأمريكي في أفغانستان. بيت الله محسود ، حافظ جول بهادور ، ومولوي نذير وافقوا في فبراير وشكلوا شورى اتحاد المجاهدين (SIM) ، والتي تمت ترجمتها أيضًا باسم شورى اتحاد المجاهدين وترجمت إلى الإنجليزية باسم مجلس المجاهدين المتحدين . وفي بيان مكتوب تم توزيعه في كتيب من صفحة واحدة باللغة الأردية ، أكد الثلاثة أنهم سينحون الخلافات جانبا لقتال القوات التي تقودها الولايات المتحدة وأكدوا ولائهم للملا عمر وأسامة بن لادن . ومع ذلك ، لم تستمر بطاقة SIM لفترة طويلة وانهارت بعد وقت قصير من إعلانها.

وأشار قاري محسود في شريط فيديو تم تسجيله في أبريل 2010 إلى أن حركة طالبان باكستان ستجعل مدنًا في الولايات المتحدة "هدفًا رئيسيًا" ردًا على هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار على قادة حركة طالبان باكستان . أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري في ديسمبر 2009 على منشآت وكالة المخابرات المركزية في معسكر تشابمان في أفغانستان ، وكذلك محاولة التفجير في تايمز سكوير في مايو 2010. في يوليو 2012 ، هددت حركة طالبان باكستان بمهاجمة ميانمار في أعقاب العنف الطائفي ضد مسلمي الروهينجا في ولاية أراكان . وطالب المتحدث باسم حركة طالبان باكستان ، إحسان الله ، الحكومة الباكستانية بقطع العلاقات مع ميانمار وإغلاق السفارة البورمية في إسلام أباد ، وحذر من وقوع هجمات ضد المصالح البورمية إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. بينما كانت حركة طالبان باكستان تشن تمردًا في باكستان ، كانت قدرتها على توسيع عملياتها إلى دول أخرى موضع تساؤل. وتحت القياده تحت حكيم الله، كثفت طالبان الباكستانية حملة الانتحارية ضد الدولة الباكستانية وضد المدنيين (وخاصة الشيعة ، Qadiyani و الصوفية .

تختلف حركة طالبان باكستان في هيكلها عن حركة طالبان الأفغانية من حيث أنها تفتقر إلى قيادة مركزية وهي تحالف أكثر مرونة من مجموعات مسلحة مختلفة ، توحده العداء تجاه الحكومة المركزية في إسلام أباد. يصف العديد من المحللين هيكل TTP بأنه شبكة فضفاضة من المجموعات المكونة المشتتة التي تختلف في الحجم ومستويات التنسيق. تميل الفصائل المختلفة في TTP إلى أن تكون مقصورة على مناطق نفوذها المحلية وغالبًا ما تفتقر إلى القدرة على توسيع عملياتها خارج تلك المنطقة. في شكلها الأصلي ، عينت حركة طالبان باكستان بيت الله محسود أميرًا لها . وتبعه في التسلسل الهرمي القيادي الذي حافظ جول بهادور كما أمير نايب، أو نائبه. فقير محمد هو ثالث زعيم مؤثر. المجموعة تحتوي على أعضاء من كل من المناطق القبلية السبع الخاضعة، فضلا عن العديد من المناطق من إقليم الحدود الشمالية الغربية (الاقليم الحدودي الشمالي الغربي)، بما في ذلك وادي سوات ، بانو ، دبابات ، اكي مروات ، ديرا إسماعيل خان ، كويستان ، بونر ، و ملقند . قدرت بعض تقديرات عام 2008 العدد الإجمالي للنشطاء بما يتراوح بين 30 و 35 ألفًا ، على الرغم من صعوبة الحكم على مصداقية مثل هذه التقديرات. القادة الحاليون هم:

نور والي محسود (الملقب أبو منصور عاصم) - أمير (رئيس) تحريك طالبان باكستان.

مزاحم (الملقب مفتي حضرة) - نائب أمير (نائب رئيس) من TTP .

عمر خالد الخراساني - فصيل جماعة الأحرار .

عمر الخراساني - فصيل حزب الأحرار.

حافظ جول بهادور - فصيل قوي في شمال وزيرستان .

عليم خان خشلي - فصيل نشط في شمال وزيرستان.

خالد بلطي (المعروف باسم محمد الخراساني) - المتحدث المركزي باسم حركة طالبان باكستان.