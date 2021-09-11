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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة ريال مدريد لملاقاة سيلتا فيجو في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

وضمت قائمة ريال مدريد التي تشهد التواجد الأول للوافد الجديد إدواردو كامافينجا، كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي - ميجيل هيرنانديز

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز

وغاب عن القائمة كل من جاريث بيل وتوني كروس وديفيد ألابا ولوكا يوفيتش، بسبب الإصابة.

الدوري الإسباني مودريتش كريم بنزيما ريال مدريد سيلتا فيجو قائمة ريال مدريد كامافينجا

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