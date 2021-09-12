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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير.. وأحمد العوضي يكشف مفاجأة عن مرض ياسمين عبدالعزيز

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج “التوك شو” أمس، السبت، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

أحمد موسى: الإخوان يدافعون عن التنظيم وليس الدين

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، إن  جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى دعمًا كبيرًا وتعمل منذ 90 عامًا في مصر من أجل إسقاطها .


خطط جديدة من الإخوان.. أحمد موسى يحذر المصريين من أمر خطير

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه من الضروري الحذر من خطط جماعة الإخوان المستقبلية؛ خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية.

 

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها خلال أيام قليلة ستعود إلي مصر.


التضامن: سحب الطفل من الأسرة البديلة في هذه الحالة.. فيديو
قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، إن الهدف من منظومة الكفالة هو تحقيق بيئة آمنة للطفل تتوافر فيها كافة أوجه الرعاية، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو النفسية.


مدارس لغات.. أهالي سوهاج عن حياة كريمة: حلم تحقق شكرًا يا ريس

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا يرصد مراحل التطوير داخل قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة.


مبادرة من أسامة الأزهري.. كواليس اجتماع الصلح بين الأهلي والزمالك

قال محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك ليس لها أي أغراض انتخابية، مؤكدا أن هذه اللجنة جاءت من أجل خدمة نادي الزمالك فقط، لافتًا إلي أن اللجنة مهمتها الرسمية مستمرة لمدة 6 شهور انقضي منهم 4 شهور.

 

للمرة الأولى في تاريخها..عضو المجلس: مصر تبني استراتيجية لحقوق الإنسان
قال الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 2022 عاماً لحقوق الإنسان

 

لا يوجد تشريع أبدي ..وزير العدل: وجود خانة الديانة في وثيقة رسمية ضرورة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، تعليقا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن   اللجنة العليا لحقوق الإنسان هي المعنية بمناقشة تعديلات التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان .

 

 

أحمد موسى حقوق الإنسان الإخوان أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

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