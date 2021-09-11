مدارس لغات.. أهالي سوهاج عن حياة كريمة: حلم تحقق شكرا يا ريس

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا يرصد مراحل التطوير داخل قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقال أحد الأهالي:" مبادرة حياة كريمة تنفذ مشروعات كثيرة داخل قريتنا ومنها شبكات الصرف الصحي والطرق، ونشكر الرئيس السيسي على تلك المبادرة العظيمة ".
وأضاف مواطن اخر :" ما يحدث على سوهاج حلم تحقق ونشكر الرئيس السيسي على المشروعات الكبيرة مثل المدرسة والوحدة الصحية ومجمع الخدمات داخل قريتنا بسوهاج ، وسيكون لدينا مدرسة لغات عشان تعليم أفضل لأبنائنا".
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ومن جانبه قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه يتم العمل على مشروعات حياة كريمة في كافة القرى بالتوازي داخل محافظة سوهاج .
وأضاف طارق الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة حلم تحقق على أرض الواقع وسوهاج من أكثر المحافظات احتياجا للخدمات ".
وتابع طارق الفقي:" وفق توجيهات الرئيس السيسي جارٍ العمل على تطوير قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة ونبدأ بـ 181 قرية بتكلفة حوالي 45 مليار جنيه حتى الآن وقابل للزيادة".