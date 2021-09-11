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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدارس لغات.. أهالي سوهاج عن حياة كريمة: حلم تحقق شكرا يا ريس

حياة كريمة في سوهاج
حياة كريمة في سوهاج

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقريرا يرصد مراحل التطوير داخل قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وقال أحد الأهالي:"  مبادرة حياة كريمة تنفذ مشروعات كثيرة داخل قريتنا ومنها شبكات  الصرف الصحي والطرق، ونشكر الرئيس السيسي على تلك المبادرة العظيمة ".

 

وأضاف مواطن اخر :" ما يحدث على سوهاج حلم تحقق ونشكر الرئيس السيسي على المشروعات الكبيرة مثل المدرسة والوحدة الصحية ومجمع الخدمات داخل قريتنا بسوهاج ، وسيكون لدينا مدرسة لغات عشان تعليم أفضل لأبنائنا".


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ومن جانبه قال  اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه  يتم العمل على مشروعات حياة كريمة في كافة القرى بالتوازي  داخل محافظة سوهاج .


وأضاف  طارق الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة حلم تحقق على أرض الواقع وسوهاج من أكثر المحافظات احتياجا للخدمات ".



وتابع طارق الفقي:"  وفق توجيهات الرئيس السيسي جارٍ العمل على تطوير قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة ونبدأ بـ 181 قرية  بتكلفة حوالي 45 مليار جنيه حتى الآن وقابل للزيادة".

سوهاج حياة كريمة مصر الرئيس السيسي أحمد موسى اخبار التوك شو

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