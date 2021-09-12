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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب لـ صاحب فيديو الممرض: لو بتعملوا الهزار ده في كل المستشفيات تبقى مصيبة

واقعة الطبيب والممرض
واقعة الطبيب والممرض

كشف الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب، تفاصيل ما حدث في مقطع الفيديو الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو خيري: "ده هزار ومزاح بيني وبينه في أوضة مغلقة"، ليرد عليه عمرو أديب: "انتوا لو بتعملوا الهزار ده في كل المستشفيات المصرية تبقى مصيبة".

وأضاف عمرو خيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": الممرض عادل بمثابة ابني، نعمل سوياً منذ 25 عاماً.. عادل صاحبي والممرض بتاعي ودراعي اليمين لسنوات طويلة ويربطني به علاقة إنسانية، وبالنسبالي أقرب صديق".

وتابع صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب: “هو لو مش بيحبني، أو شعر من بقسوة في لحظة، كان هيسيب العيادة، ويشتغل في أي عيادة تانية”.

وعقب عمرو خيري عن نوع "الهزار"، قائلاً: "هو هزار غريب إلى حد ما، ولكن ده عشاط طبيعة شغلنا، وده بيزود قوة الترابط بينا، ولا يوجد فرق بين الطبيب والممرض".

واختتم صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب، قائلاً: "انتشار الفيديو بسبب تهكير الواتساب من إحدى أقارباتي وطلبوا مني ابتذاذ مادي وانا رفضت، وبعد كده الفيديو ده انتشر.. يعني أنا مجني عليه مش جاني".

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