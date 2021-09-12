نادي المصرية للاتصالات يعيد ترتيب قطاع الناشئين

قرر المشرف على قطاع البراعم وعضو مجلس إدارة نادى المصرية للاتصالات محمد غريب إعادة تشكيل قطاع البراعم من جديد.

يأتي ذلك من جانب محمد غريب المشرف على قطاع البراعم في إطار السعي المتواصل من مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات لتطوير قطاع كرة القدم في النادي، بداية من قطاع الناشئين الداعم الرئيسي لفرق كرة القدم به على مختلف فئاتها العمرية.

وجاء التشكيل الجديد لقطاع البراعم على النحو التالي :

رئيس القطاع البراعم فى نادى المصرية للاتصالات

ك/ أحمد رضوان

مدير إدارة الشؤون الإدارية

ك/ هشام زاهر

أخصائي الشؤون الإدارية فى نادى المصرية للاتصالات

أ/ إسلام السيد

إخصائي إعلام

أ/ عبدالله محسن

أحمد فكري/ أخصائي علاج طبيعي وتأهيل

عبدالله الشيخ/ إخصائي علاج طبيعي وتأهيل

الجهاز الفني لـ فريق مواليد ٢٠٠٨ فى نادى المصرية للاتصالات

ك/ عمرو نصحي مدير فني

ك/ محمد صلاح مدرب عام

ك/ عصام الغندور مشرف مدربي حراس المرمى ومدرب حراس ٢٠٠٨

ك/ محمد حمدي إداري الفريق

الجهاز الفني لـ فريق مواليد ٢٠٠٩ فى نادى المصرية للاتصالات

ك/ نهاد حجاج مديرا فنيا لفريق مواليد 2009

ك/ محسن إسماعيل مدرب عام

ك/ احمد سمير مدرب حراس مرمى

ك/ أحمد سيد إداري الفريق

الجهاز الفني لـ فريق مواليد٢٠١٠ فى نادى المصرية للاتصالات

كابتن/ حسام عكاشة مديرا فنيا لفريق مواليد 2010

كابتن/ مراد عبد الحليم مدرب عام

كابتن / احمد سمير مدرب حراس المرمى

كابتن/ كمال فتوح إداري الفريق

الجهاز الفني لفريق مواليد ٢٠١١ فى نادى المصرية للاتصالات

ك/ أحمد سامي مديرا فنيا لفريق مواليد 2011

ك/ السيد فرحات مدرب عام

ك/ تامر سمير مدرب حراس المرمى

ك/ محمد محسن إداري الفريق

الجهاز الفني لفريق مواليد ٢٠١٢ فى نادى المصرية للاتصالات

ك/ أحمد أبو النادي مديرا فنيا لفريق مواليد 2012

ك/ محمد سيد مدربا عاما لفريق مواليد 2012

ك/ تامر سمير مدربا لحراس المرمى

ك/ سامح موسى إداري فريق مواليد 2012

أ / سيد علي مسؤول المهمات

أ/ بدر محمود مسؤول المهمات

أ/ عبداللطيف مسؤول المهمات















