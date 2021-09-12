الرابعة خلال أيام.. البحرين ترسل طائرة مساعدات عاجلة إلى أفغانستان

أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها بوصول طائرة بحرينية رابعة إلى كابول على متنها مساعدات طبية وإغاثية، وذلك بعد إعلان إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية.

وحسب الشبكة، أرسلت البحرين طائرة رابعة تحمل أطنانا من المساعدات العاجلة للشعب الأفغاني، وذلك بعدما أرسلت أمس الطائرة الثالثة.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في وقت سابق، توجيهات بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مهمة الإشراف عليها.

يذكر أن حرك طالبان أعلنت في وقت سابق، استئناف العمل في مطار كابول، عقب إعادة تشغيل غرفة التحكم به، بمساعدة من تركيا وقطر.

وأقلعت أول رحلة تجارية من مطار كابول قبل يومين، تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية.