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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في فصول منفصلة عن الرجال.. طالبان تسمح للمرأة بإكمال تعليمها الجامعي

نساء أفغانيات
نساء أفغانيات

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، عن قواعد تنظيمية للتعليم الجامعي، قائلة إن الفتيات والنساء يمكنهن إكمال دراستهن في الجامعات لكن في فصول منفصلة عن الرجال.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان الجديدة، عبد الباقي حقاني: إن النساء يمكنهن الدراسة في الجامعات، بما في ذلك في مستويات الدراسات العليا، لكن يكونن منفصلات عن الرجال، ويرتدين الملابس الإسلامية الإلزامية.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ عبد الباقي حقاني، اليوم الأحد، حيث وضع السياسات الجديدة للتعليم الجامعي، بعد عدة أيام من تشكيل طالبان حكومة أفغانستان الجديدة التي تحتوي على رجال فقط.

وأكد حقاني أن الطالبات الجامعيات سيُطلب منهن ارتداء الحجاب، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا يعني فقط تغطية الشعر أم تغطية الوجه أيضًا.

وكانت طالبان تعهدت باحترام حقوق المرأة، لكن الحكومة المؤقتة الجديدة تشير إلى أن حكمها يعكس بشكل جيد نظامها السابق عندما اختفت النساء من الحياة العامة، كما  لم تشغل أي مناصب وزارية في الإعلان الوزاري.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم طالبان، سيد ذكر الله الهاشمي، في مقابلة الأربعاء الماضي، إن النساء لا يمكن أن يكن وزيرات، وعليهن تقييد أنفسهن بالولادة.

وقالت الهاشمي، في حديث مباشر على قناة "طلوع" الإخبارية: "ليست هناك حاجة لوجود المرأة في مجلس الوزراء. هل من الضروري أن تكون لدينا امرأة في مجلس الوزراء؟".

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