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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الفلاحين يوضح أهم الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

وجه حسن أبو صدام، نقيب الفلاحين، تحية إجلال وتعظيم للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديراً لكافة جهوده التى يقوم بها فى تطوير الريف، والعمل على تحسين حياة الفلاح حتى يعيش فى حياة كريمة إنسانية.

 

وأضاف "أبو صدام"، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن،  أن الحيازة الورقية تحولت إلى ميكنة رقمية بدون تعب.

 

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الفلاح يحصل على حقوقه الآن دون إرهاق، منوهاً إلى أن مشكلة الفلاح فى الماضى كانت احتياجه إلى العدالة الاجتماعية مع أصحاب المدن، من صرف، وتعليم وصحة وطرق.

 

وفى سياق آخر، اهتمام كبير من القيادة السياسية لتطوير القطاع الزراعي وتطوير الريف المصري وهو ما ينعكس على الفلاحين، حيث قدمت الحكومة خلال السنوات الماضية دعمًا للفلاح المصري ما يقرب من 7 مليارات جنيه.

 

وهناك حزمة من المميزات التى قدمتها البنوك المصرية  بمناسبة عيد الفلاح حيث أعلن عدد من البنوك عن فتح حسابات مجانًا للعملاء حيث أعلن  البنك الزراعي المصري عن مشاركته للشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح والتي تضمنت فتح حسابات التوفير أو أي حساب جارٍ مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

 

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن الدولة قدمت العديد من المشروعات لدعم المزارعين ، موضحا أن القطاع الزراعى أصبح له أهمية وأولوية  لدى القيادة السياسية ، و الفلاحين يحتفلون يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام بعيدهم الـ 69.

الحيازة الورقية ميكنة رقمية صرف القيادة السياسية العدالة الاجتماعية نقيب الفلاحين حياة كريمة إنسانية

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