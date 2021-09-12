حكم الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد؟”.



وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “إن طلاء الأظافر يكون بشيء من اثنين، إما بلون فقط كالحناء أو صبغة أو ما شابه ذلك، وإما بمادة موجودة لها جرم كالمناكير”.



وأضاف أمين الفتوى، إن كان طلاء الأظافر بالحناء أو صبغة أو لون فقط لا يمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر فيجوز للمرأة الوضوء والاغتسال.

وتابع أمين الفتوى، أما إذا كان طلاء الأظافر بمادة لها جرم كالمناكير تمنع وصول الماء إلى أصل الأظافر فلا يجوز الوضوء أو الاغتسال بها فيجب إزالتها أولا ثم الوضوء أو الاغتسال.



ونوه أمين الفتوى، إلي أنه لو افترضنا أنه تم اختراع تركيبة معينة يترتب عليها وصول الماء إلى أصل الأظافر فليس هناك مشكلة ولا يوجد مانع من الوضوء او الاغتسال بهما.

وأوضح أمين الفتوى، أن المسألة كلها في هل يصل الماء إلى الأظافر أم لا؟ فلو كان الموجود لونا فقط ولا يمنع وصول الماء إلى الأظافر فيجوز الوضوء والاغتسال به، أما لو كان الطلاء بمادة لها جرم تمنع وصول الماء فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال بها.

كيفية اغتسال المرأة من الحيض



قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه عند تطهر المرأة من الحيض يلزمها أن تغتسل منه بطريقة محددة ذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فى السنة النبوية، مؤكدةً أن من يقول بأنه عند التطهر من الحيض لايلزم وصول الماء إلى جميع شعر المرأة فهذا قول ينافى سنة النبى.



واستشهدت «عمارة» خلال لقائها ببرنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، على ذلك بحديث عَائِشَةَ -رضى الله عنها- " أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ، تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ».