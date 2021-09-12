مريم صالح: مهرجان "هي الفنون" إلهام لكثير من الفنانات.. وفكرة باند سيدات فقط صعبة

شاركت المطربة مريم صالح في مهرجان “ هي الفنون” المقام في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية والذي استمر لمدة 3 أيام وشاركت فيه العديد من الفنانات في مختلف مجالات الفن والذي يهدف إلى إبراز دور النساء في الفنون والنهوض به.

قالت مريم صالح إن مهرجان “هي الفنون” خاص بفنون المرأة بشكل عام الموسيقي، الرقص، تمثيل، وكل الفنون فالمهرجان إلهام لكثير من الفتيات في مجال الفنون.

وتابعت قائلة إن فكرة إقامة باند سيدات فقط فكرة صعبة وليست مستحيلة فالمزيكا موهبة وليست قرارا ولكن تحتاج إلى دراسة كبيرة للموهبة، فنجاح باند سيدات فقط يحتاج إلى مجهود كبير وموهبة وأن يكون لديهم نفس التوجه الموسيقي.

أوضحت أنها تستمع إلى أغاني الراب في تلك الفترة بعد بروزها واهتمام شريحة كبيرة من الجماهير بها وتحتاج الى عمل دويتو مع ابيوسف أو حازم شاهين فهى تقوم بلعب المزيكا معظم الأوقات وتحب التجديد بها.

وتستعد مريم لإطلاق أغاني سينجل الفترة القادمة وفور صدورها ستعلن عنها ومن الممكن أن تقوم بغناء الشعبي فكثير من المطربين يتوجهون للشعبي والمطرب يحتاج دائما الى التجديد.

وأسدلت مريم ستار اليوم الأول من المهرجان عبر خطفها مسامع عشرات الحضور في رحلة لملكوت أشهر أغنياتها على مدار ساعة متواصلة منها "يا عاشقة الورد" و"أنا مش بغني" و"ليه تنربط"، مع مفاجأة الحضور بحلول الفنان وعازف العود حازم شاهين ضيفا على حفلتها ومشاركته ويأتيكنتاح يتين، من بينها أغنية "الغسالة".