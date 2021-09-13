عن الإرهاب والعنف والشائعات.. محاضرات متنوعة بثقافة الأقصر

في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "السحر في مصر القديمة" أوضح د. محمد إمام استخدام السحر عند المصريين القدماء في السحر والطب، بجانب محاضرة بعنوان "الأخذ بالأسباب"، وأوضح خلالها محمود لطفي أن الأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل على الله، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية "عمل مقلمة من القماش" نفذتها مشيرة طلعت؛ بجانب عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشائعة ودورها السيئ على المجتمع"، تحدث محمد علي، عن تعريف الشائعة ومخاطرها، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم كاريكاتير للأطفال نفذها حسن رفاعي، وورشة أعمال يدوية "عمل أشكال سمك" نفذها حسن رفاعي مستخدماً إعادة تدوير خامات بيئة، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "الإرهاب والعنف"، تحدث فيها محمد إبراهيم عن تعريف الإرهاب والعنف ومخاطرهم، وأن الإرهاب لا دين له؛ كذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" تلاحم النسيج الوطني المصري"، تحدث خلاها عمرو عبد الصبور عن أهمية الوحدة الوطنية، والتجانس في النسيج الوطني.

أعدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "تأثير كورونا على العالم"، تناول على حسان خلالها تأثير الجائحة الاقتصادي والنفسي والاجتماعي على العالم، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في المجتمع"، وتحدث حسام الغول عن حث القرآن الكريم على التسامح، وهو صفة من صفات الرسول" ص"، وأنه يساعد على أمن واستقرار الأوطان، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي بعنوان "عالم البحار" تأليف د. علي سعيد سردتها وردة حسن، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية محاضرة بعنوان "دور الدين في تقبل ذوي القدرات الخاصة" حاضرها موسى علي، فيما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، وتحدث يحيى بحر عن مفهوم الفساد وأسبابه، وأنواعه وكيفية مكافحته، كما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ختام ورشة الخط العربي نفذها محجوب محمد، وبمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "آفة التعصب والتشدد واثرهم على المجتمع"، أوضح محمد حنفى فيها مفهوم التشدد والتعصب، وأسباب وعوامل ظهورهم وآليات العلاج، بينما قدمت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة عن شخصية "عمر بن الخطاب رضي الله عنه" قدمها الطيب على.

أقام بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان "الإرهاب والعنف"، تناول فيها د. عبده الضوي مفهوم الإرهاب لغة واصطلاحا، وأسبابه ووسائل للقضاء عليه، بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية نفذتها فاطمة عبد الكريم، بينما قدم مركز الحضاري دوري ثقافي للأطفال، وتم تقديم جوائز مالية وشهادات تقدير للفائزين نفذها طاهر محمد، بينما عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "السلام هو الأمن والأمان للأوطان" حاضرتها كريمة مختار، كذلك عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "أهمية التكنولوجيا في العصر الحديث" تحدث محمد محمود فيها عن أثر التكنولوجيا على الفرد والمجتمع، وسلبيات وايجابيات التكنولوجيا، وأثرها على التقدم العلمي، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان "يا حبيبتي".