هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن أو الورد اليومي؟

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن خاصة إذا كانت تقرأ من الموبايل أو أي وسيلة أخرى دون المصحف ؟، لا شك أنه أحد أهم الاستفهامات التي تشغل الكثيرات وتهمهن، حيث إن الحيض طبيعة للمرأة تحدث كل شهر ، تمنع فيها المرأة عن بعض العبادات مثل الصلاة والصوم ومس المصحف، بل إن جمهور أهل العلم قد حرموا على الحائض قراءة القرآن من المصحف أو حتى سواء كانت قراءة مجردة من ذهنها وذاكرتها، إلا الإمام مالك أجاز لها القراءة دون مس المصحف، من هنا تنبع أهمية السؤال : هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن ؟.

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن

هل يجوز للحائض الوضوء لقراءة القرآن ؟، ورد أن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ»، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط، والمرأة الحائض طاهرة من حيث إنها ليس فيها شيء ذاتي يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التي تتعلق بالله -عز وجل- كالصلاة والصوم ومس المصحف، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله تعالى، فالذي عندها هو أمر اعتباري يمنعها من صحة الصلاة، ويجوز لها الوضوء لقراءة القرآن ، لكن دون مس المصحف حتى لو توضأت.

حكم قراءة القرآن للحائض

حكم قراءة القرآن للحائض ، لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف ، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه، وإذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، فلا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، حيث إن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.

حكم قراءة القرآن للحائض، ورد أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف، وقراءة القرآن للحائض من المصحف مختلف في حكمها، فهي من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، وقراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من الوسائل الأخرى.

قراءة القران للحائض جائزة

قراءة القران للحائض دون مس المصحف جائزة في ثلاث حالات، بحسب ما قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قراءة القران للحائض إلا في ثلاث حالات، مشيرة إلى أنه عند قراءة القران للحائض في كل تلك الحالات لا يجوز لها أن تمسه بدون حائل، و يجوز قراءة القران للحائض في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثًا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن.

قراءة القران للحائض في حكمها ، جاء أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، أي أن قراءة القران للحائض غير جائزة، منوهة بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل وتكون قراءة القران للحائض جائزة.

هل يجوز للحائض قراءة الورد اليومي والدعاء

هل يجوز للحائض قراءة الورد اليومي والدعاء ، ورد أنه يجوز للمرأة أن تدعو الله تبارك وتعالى فى وقت حيضها وفى أى وقت تريده، فإن الدعاء من العبادات التى لا تحتاج إلى طهارة صغرى أو كبرى، الوضوء أو الغسل، فهو من جملة ذكر الله تعالى"، لدعاء فى حال الحيض مشروع وحسن ولا كراهة فيه فليس الحيض مانعًا من إجابة الدعاء بإجماع الأمة، فيشرع ذكر الله على أى حال تكون عليه المرأة من حيض أو جنابة".

حكم قراءة الورد اليومي أثناء الحيض من الموبايل

حكم قراءة الورد اليومي أثناء الحيض من الموبايل ، ورد أنه لا مانع للحائض أن تقرأ الورد اليومي لأن ذلك ذكر وليس قراءة للقرأن، إنما يحرم على الحائض قراءة القرآن أو مس المصحف وما فى الورد اليومي.وتابع: أن المقصود من الورد اليومي هو الذكر والدعاء وليس المقصود منها قراءة القرآن وبناء على ذلك فلا مانع من قراءة هذه الأوراد اثناء الحيض.

حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الحيض

حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الحيض ، ورد أنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.

حكم قراءة الحائض آية الكرسي قبل النوم

حكم قراءة الحائض آية الكرسي قبل النوم ، جاء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التابلت واللاب توب والكمبيوتر ومن كتب التفسير بدون أن تمس المصحف وهو قول كثير من أهل العلم كـ المالكية والأحناف والحنابلة، و قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلبٍ، أو في غير المصحف محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على منعها من القراءة، وذهب مالك وأحمد إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن.

حكم قراءة الحائض آية الكرسي قبل النوم ، و الإمام ابن القيم قال: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعويض عنها زمن الطهر لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم.

حكم قراءة الحائض آية الكرسي قبل النوم ، و مس الحائض كتب التفسير وما في معناها مما ليس بمصحف كذاكرة المحمول لا بأس به للمحدث، سواء كان حدثه حدثًا أكبر أو أصغر، لأنها لا تُسمى مصحفًا، والحائض ليست كالجنب في المنع من القراءة، وقد صرح بعض من منعها من القراءة بجواز قراءة الأذكار من القرآن بنية الأذكار كما قال به فقهاء الشافعية، و قراءة آية الكرسي وسورة الملك قبل النوم من الأمور المشروعة.

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن ، ورد فيه أن هناك فرقًا بين قراءة القرآن وبين مس المصحف باليد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبًا، أما لمس المصحف فالأئمة الأربعة أجمعوا أنه يجب له الوضوء ، وهناك رأي من الظاهرية يقول يجوز لمس المصحف بدون وضوء، ولكن الأحوط الوضوء قبل لمس المصحف.

هل قراءة القرآن من الموبايل يشترط فيه الوضوء

هل قراءة القرآن من الموبايل يشترط فيه الوضوء ، ورد أن قراءة القرآن من الموبايل جائزة شرعًا ولا حرج فيها ، ويجوز أيضا قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء لأن الهاتف ليس هو المصحف فبالتالي لا حرج في ذلك ، أما القراءة من المصحف فيشترط لها الطهارة .

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف ، ورد أنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة، ويؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء ، ورد أن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائز شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، ورسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء من الجوالونوه بأن الإمساك بالهاتف المحمول لقراءة القرآن منه على غير وضوء جائز، لأنه ليس مصحفًا كما قال العلماء، وأن المصحف الحقيقي هو الذي لا يجوز مسه إلا المطهرون.

آداب تلاوة القرآن الكريم

هناك أمور مستحبة عند تلاوة القرآن الكريم، ومنها أولًا أنه يستحب البكاء عند قراءة‏ القرآن الكريم،‏ مستدلًا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا».ومن آداب تلاوة القرآن الكريم البكاء أثناء قراءة القرآن يأتي عند إحضار التأمل والجدية والتدبر في كلام رب العالمين من عهود ومواثيق ووعد ووعيد ومبادئ فإن هذا يؤدي إلى الخشوع والاهتمام بالأمر‏.‏آداب تلاوة القرآن الكريمثانيًا أن من آداب قراءة القرآن أن يراعي حق الآيات‏،‏ فإذا مر بآية سجدة سجد‏،‏ وإذا مر بآية عذاب استعاذ‏،‏ وإذا مر بآية رحمة دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون في رحمته‏.

ومن آداب تلاوة القرآن الكريم ثالثًا أن من آداب تلاوة القرآن أن يبدأ تلاوته بقوله‏:‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم‏، لقوله تعالى‏: «فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» [النحل:98]، رابعًا وليقل عند فراغه من القراءة‏:‏ صدق الله العظيم كما نص عليه الإمام الغزالي في كتاب‏ «آداب تلاوة القرآن»‏ وذلك امتثالًا لقوله تعالى‏: «قُلْ صَدَقَ اللهُ» [آل عمران:95].‏آداب تلاوة القرآن الكريمخامسًا أن من آداب تلاوة القرآن الجهر بالقراءة والإسرار بها‏، ولكل موطنه وفضله شأن ذلك شأن الصدقة كما ورد في مسند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي حديث «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة‏،‏ والمسر به كالمسر بالصدقة»، وذلك من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه‏.

ومن آداب قراءة القرآن الكريم سادسًا أن من آداب تلاوة القرآن تحسين القراءة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ «زينوا القرآن بأصواتكم» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه‏.ثواب قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم وتلاوته لها ثواب كبير فقد قال جل وعلا: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» حيث فيها أجر مضاعف والشفاعة في الآخرة.

ثواب قراءة القرآن الكريم

ثواب قراءة القرآن الكريم ورد فيه قارئ القرآن من أعلى الناس درجة، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها.قارئ القرآن تحت ظل رحمة الله وسكينته فقلبه نور يُضيء له يوم القيامة.القرآن شفيعه في الآخرة فلا يخشى الفزع الأكبر.قارئ القرآن في أعالي الجنة وهو من أسباب رحمة الوالدين.دعوة الملائكة لقارئ القرآن بالرحمة والمغفرة.النجاة في الشدائد فقارئ القرآن مستمسك بالعروة الوثقى، ويتمنّى الصالحون درجته فهو من خاصة الله.شهادة رسول الله لقارئ القرآن يوم القيامة فهو من القانتين الذاكرين عند الله.ابتعاد الشيطان عن قارئ القرآن فهو يُنير عقله وقلبه بالحكمة.لقارئ القرآن قبس من النبوة بدون الوحي، كما أن من يُجيد تلاوته هو مع السفرة الكرام يوم القيامة.في قراءة القرآن الخير والبركة وخشوع النفس وصفائها.استجابة الله لدعاء قارئ القرآن منّة وكرمًا.