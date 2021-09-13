عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة للحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة

يعد العلاج على نفقة الدولة، أملا للكثيرين من البسطاء، للحصول على حقهم في العلاج، وغالبا يكون للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

 

الأوراق المطلوبة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

وتتم اجراءات العلاج من خلال الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، المنتشرة بأنحاء الجمهورية، من خلال 27 مجلسا طبيا فرعيا بمحافظات مصر، و12 مستشفى تشمل مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لخدمة العلاج على نفقة الدولة، الفئات المستحقة، المستندات المطلوبة، أماكن تقديم الخدمة، أماكن العلاج، أماكن تقديم الخدمة الكترونيا، ضوابط الحصول على القرار، وفقا لما أعلنته المجالس الطبية المتخصصة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة

الفئات المستحقة لقرار العلاج على نفقة الدولة:-

ــ المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية.

ـ المواطنون الذين لا يقعون تحت مظلة التأمين الصحي "خارج منظومة التأمين".

ـ الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج من المواطنين.

أوراق عمل قرار العلاج على نفقة الدولة:-

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد على الوجهين.

ـ تقديم أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احد مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة.

ـ تقديم تقرير طبي بالحالة.

ـ إرفاق الأبحاث والتقارير الحديثة للحالة المستفيدة.

أماكن تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة:-

المستشفيات التابعة للشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة بمحافظات، مطروح، كفر الشيخ، قنا، شمال سيناء، سوهاج، دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، بني سويف، المنوفية، القاهرة، الوادي الجديد، المنيا، القليوبية، الأقصر، الغربية، السويس، الدقهلية، البحيرة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الإسكندرية، أسيوط، أسوان، الجيزة.

طريقة العلاج على نفقة الدولة:-

ـ التوجه لأقرب مستشفى تقدم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها المستفيد.

ـ توقيع الكشف الطبي على المريض من خلال أطباء المستشفى وإصدار تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي شامل بحالة المريض.

ـ ترسل الأوراق الخاصة بالحالة المرضية "صورة من بطاقة الرقم القومي، تقرير اللجنة الثلاثية، التقرير الطبي للحالة، التحاليات والفحوصات الحديثة"، إلى القسم المختص بالعلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

داخلين على 500 .. ارتفاع كبير في حالات كورونا الجديدة وتسجيل 11 وفاة

أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي .. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لسعي وزارة الصحة تصنيع لقاح موديرنا محليا

مديرالحجر الصحي يعلن شروط الدخول لمصر في زمن كورونا

ـ تسجل البيانات المقدمة بالأوراق من خلال تطبيقات مشروع العلاج على نفقة الدولة، من قبل الموظف المختص، وملء النموذج الإلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

ـ يعالج الطلب إلكترونيا من قبل المركز الرئيسي بالمجالس الطبية بالقاهرة، ثم يعرض إلكترونيا على اللجان الطبية المتخصصة، لأخذ القرار وإصداره.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة:-

ـ يخطر المواطن بالرد من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول الخاص به، ويتجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

أماكن تقديم العلاج على نفقة الدولة:-

جميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو خاصة او تتبع التأمين الصحي أو أمانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو تتبع القوات المسلحة أو الشرطة، ويتم علاج المواطنين على نفقة الدولة بها طالما التزم المستشفى ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.

لائحة العلاج على نفقة الدولة:-

وتقوم سياسة المجالس الطبية المتخصصة على مبدأ شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز، واضعة في الاعتبار مبدأ الجودة والتكلفة، وتقوم المستشفيات الراغبة في علاج المرضى على نفقة الدولة بها بتوقيع اتفاق تعاون (بروتوكول) بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفى طرف ثان، على أن يكون البروتوكول ملزما للمستشفى باتباع القواعد المنظمة الصادرة من المجالس الطبية باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتطبيق أسعار بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة طبقا لأرقام الأكواد الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وزارة الصحة مشروع العلاج على نفقة الدولة الكشف الطبي الأوراق المطلوبة بروتوكولات العلاج العلاج على نفقة الدولة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.. سفير دولة كوريا الجنوبية يؤكد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي

داخلين على 500 .. ارتفاع كبير في حالات كورونا الجديدة وتسجيل 11 وفاة

أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي .. تفاصيل

بعد انتشار تشغيلة مغشوشة.. الآثار الجانبية وموانع استعمال لـ «ألفاكارينو نقط»

التفاصيل الكاملة لسعي وزارة الصحة تصنيع لقاح موديرنا محليا

مديرالحجر الصحي يعلن شروط الدخول لمصر في زمن كورونا

الصحة: استقبال لقاح جونسون آند جونسون بمراكز تطعيم المسافرين إلى الخارج

وزيرة الصحة تبحث مع سفير كوريا الجنوبية توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية

ترشيحاتنا

54.6 % ارتفاعا في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام

اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة فى هذه الحالة

تنسيق الجامعات 2021.. برقم الجلوس ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب

مركبات فيلم "ماكس المجنون.. طريق الغضب" في المزاد العلني

تبدأ من 176.900 جنيه .. أسعار ومواصفات شيري اريزو 5 موديل 2021|صور

انطلاق آخر امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 دور ثان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بشرى للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 13-9-2021

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ