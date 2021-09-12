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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي .. تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن هناك ثلاثة أنماط من فيروس الأنفلونزا الموسمية  A ,B ,C.

وأكد المحمدي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن فيروسات الانفلونزا تتفرع من النمط A إلي أنماط فرعية اخري  عديدة،

 وأضاف انه يعد هذا النمط من فيروس الانفلونزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

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وأوضح مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن فيروسات الانفلونزا تنقسم من النمط B الي فئتين فقط أو سلالتين وليس له أنماط فرعية.

 أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (التفاصيل الكاملة)

وأفاد المحمدي، أن النوعين من فيروسات الأنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئة و التفشيات لهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO علي منتجي اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الانفلونزا ضمن اي لقاح للانفلونوا الموسمية.

 

وأضاف مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، ان النمط الثالث من فيروسات الانفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة مما دعا إلي عدم جدوى إدراجه ضمن سلالات التطعيم .

 

وأشار إلى أن سبب تكرار الإصابة بالأنفلونزا لنفس الشخص في نفس الموسم أكثر من مرة مع اختلاف نوع الفيروس أو السلالة في كل مرة وكذلك يفسر لنا سبب ظهور أعراض الأنفلونزا الخفيفة في بعض الأحيان رغم تلقي اللقاح .

 

وبدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، فى توفير لقاح الأنفلونزا بالشركة و11 فرعا لها على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

 

 ويتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات، وفي مقر وفروع الشركة و يشمل المصل الرباعي 4 سلالات من الفيروس الموسمي. 

 

يأتى توفير اللقاح الخاص بأنفلونزا فى إطار جهود الدولة لمواجهة الأنفلونزا بالتزامن مع جائحة كورونا مؤكدة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجهد كبير فى المساعدة فى تأمين احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات خاصة الحيوية.

 

ويعد اللقاح الخاص بأنفلونزا آمن وفعال وإنتاج حديث ويتم تخزينه فى فاكسيرا بأعلى تقنيات للحفاظ علية من التلف مشيرة إلى أن الكميات كبيرة وتكفى الجميع ولا داعي للتزاحم عليها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJل

فيروس الإنفلونزا لقاح الأنفلونزا وزارة الصحة فيروس الأنفلونزا الموسمية A ,B ,C فيروسات الانفلونزا

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