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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انتشار تشغيلة مغشوشة.. الآثار الجانبية وموانع استعمال لـ «ألفاكارينو نقط»

دواء
دواء

قال مصدر طبي، بهيئة الدواء المصرية، إنه تم رصد بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المستحضرات الدوائية، لمستحضر «ألفاكارينو نقط»، وهو عبارة عن نقط تُؤخذ عن طريق الفم يساعد علي صحة العظام من خلال المحافظة علي تواجد عنصري الكالسيوم والفوسفات اللذين يدخلان في بناء العظام ويحافظان علي صحة الطفل من التعرض للكساح والمسمى بلين العظام .
 

واضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان من الاعراض الجانيه لهذا المستحضر،تأثر الكلى  ويظهر تورم أو إنتفاخ في مناطق متفرقة من الجسم مع زيادة عدد مرات التبول خلال ساعات اليوم ونادرًا ماتحدث حصوات في الكلى، بالاضافة الي حدوث طفح جلدي وحكة علي مناطق متفرقة من الجسم ،و جفاف في الفم، و يحدث إضطراب في الهضم وقد يؤدي إلي إمساك. 

 

وافاد المصدر،ان ويمنع  استخدام دواء ألفاكارينو Alfacareno عن المرضي المصابين بداء السكري في الدم، وعن الحوامل والمرضعات إلا بإستشارة الطبيب، و من لدية تكلسات نتيجة زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم يُمنع عنه هذا الدواء،  من يشكوا من الحساسية المُفرطة للأدوية لا يأخذ من هذا الدواء إلا بإستشارة الطبيب.

و رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المستحضرات الدوائية، وهو مستحضر «ألفاكارينو نقط»، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجارى" يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلة.

 

وقالت هيئة الدواء، في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الحكومية، إن التشغيلة من مستحضر «ألفاكارينو نقط»، مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصرية بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها، وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها؛ وذلك بالتعاون والتنسيق الفاعل مع كافة مؤسسات الدولة.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.
وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة "البلاغات والاستفسارات" الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على  www.shakwa.eg.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلية بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء صحة العظام منظومة الشكاوى الدواء المصرية الاثار الجانبية الكالسيوم

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