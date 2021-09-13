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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: تطور في شكل تقديم الخدمات تناسب آليات التحول الرقمي  

الدكتور علاء عزوز
الدكتور علاء عزوز

قال الدكتور علاء عزوز ، رئيس قطاع الارشاد الزراعي ومنسق حياة كريمة بوزارة الزراعة : إن الهدف الأساسي من المبادرة تحسين أوضاع الريف المصري ، على نطاق جميع الخدمات ، موضحا أن نسبة المستفيدين من المبادرة 55% من سكان مصر .

وأضاف عزوز ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " : أن المبادرة تستهدف كافة الخدمات للريف ، وتوفير البنية التحتية والتي توفر تقديم تلك الخدمات بصورة أفضل  .

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي إلى أن وزارة الزراعة تقوم بمجهوداتها في المبادرة من خلال توفير مجمعات الخدمات الزراعية ؛ تيسيرا للخدمات المقدمة لهم ، والحيلولة ضمن أية صعوبات قد تواجه المزارع .

وأوضح أن الجمعيات الزراعية توفر العديد من الخدمات للمزارعين ، من بينها توفير " كارت الفلاح " والذي من خلاله يتمكن الفلاح من الحصول على السماد المطلوب ، معقبا : " كارت الفلاح أصبح مثل كارت الفيزا يمكنه سحب الأموال من خلاله مما يمثل منظومة رقمية متكاملة " .

وتابع : وزارة الزراعة نجحت في تطوير تعاملاتها مع المزارعين وأصبح هناك تقدم كبير في شكل تقديم الخدمات ؛ تناسب آليات التحول الرقمي . 
 

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة الدكتور علاء عزوز الريف المصري توك شو

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