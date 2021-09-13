نشرة المحافظات | مفاجأة في وفاة طفل بحمام سباحة مدرسة في أسوان.. وصحة الغربية تعلن توافر لقاح جونسون للمسافرين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:

استكمل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري جولته بمحافظة أسيوط يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الإقليم بزيارة مركز أبوتيج لتفقد أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، عن توافر لقاح فيروس كورونا جونسون لتطعيم المسافرين للخارج، بدءا من اليوم الاثنين وذلك داخل 8 مراكز مخصصة لذلك تضم جميع مراكز ومدن المحافظة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأسوان عن مفاجأة فى واقعة وفاة الطفل " محمود " غرقا فى مدرسة تعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة، بعد اكتشاف أن مدرب السباحة المسئول عن تدريب الأطفال لا يزال طالبا يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد الحالة العامة للطرق والمحاور ومستوى النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ خطط الرصف بمركز أوسيم وأحياء شمال الجيزة والوراق.

نجح فريق طبي بمستشفي نقادة المركزى بـ قنا ، في تركيب مفصل صناعي لـ"الفخذ" لمريضة تبلغ من العمر ٦٧ عاما، داخل المستشفي .

" مطالباتنا التى كنا نأمل أن تنصفنا وتخفف آلامنا ومتاعبنا، قابلها المسئولين بشكل عكسى وقرروا زيادة آلامنا ومتاعبنا اليومية خلال رحلة الانتقال من وإلى قريتنا " كلمات عبر بها أهالى قرية الصياد بنجع حمادى شمال قنا، عن استغاثاتهم ومطالبهم المشروعة التى حولها المسئولين إلى عقاب بدلاً من إيجاد الحلول المناسبة لها .

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء والتي تضم العديد من المقومات الطبيعية والتاريخية والتراثية ، فضلاً عن تنوع المنتج السياحى بها .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز المقابر التاريخية التي تتواجد داخل عروس الجنوب .